Cene Prevc brez mesta v A-reprezentanci?

Na seji odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo so danes sprejeli sklepe in predloge za sestavo reprezentanc za sezono 2021/22. Moško vrsto bo še naprej vodil Robert Hrgota, v A-reprezentanci pa so Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Domen in Peter Prevc, Žiga Jelar, Timi Zajc in Tilen Bartol. Zunaj je ostal Cene Prevc.

Odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je prvič v novi sezoni zbral 7. aprila. "Seznanili smo se s poročili o pretekli sezoni, ki je bila ena izmed uspešnejših, ob vseh osvojenih medaljah na svetovnem prvenstvu pa je vrhunec veliki kristalni globus, ki ga je osvojila Nika Križnar," je za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) uvodoma povedal predsednik zbora in odbora Ljubo Jasnič.

Robert Hrgota bo najverjetneje ostal na mestu glavnega trenerja. Foto: Sportida

"Včeraj smo se sestali drugič, seja je bila dolga, temeljito smo prečesali vse, kar se je zgodilo, in vse, kar načrtujemo. Lahko potrdim, da je bila pretekla sezona res ena od najboljših, hkrati pa tudi zahtevnejših. Koronavirus je vplival na njen potek, na finančno strukturo, a vse smo uspešno premagali," je dodal Jasnič in povedal, da so sprejeli vse predloge o sestavi ekip v smučarskih skokih, torej tako za moško kot za žensko reprezentanco, pripombe smo imeli pri načrtu za nordijsko kombinacijo.

Odbor je želel, da se nekatere stvari dopolnijo, popravijo do konca meseca, nato pa bo to šlo neposredno na zbor, ki bo maja. "Nordijska kombinacija oziroma njen razvoj je po svoje naša velika težava. Po olimpijskih igrah 2018 smo želeli, da bi se razvoj odvijal hitreje, a se ne. Na mizi smo imeli predstavitev dosežkov v zadnjih desetih letih in ugotovili smo, da se ne razvijamo, kot bi se morali. Pred nami sta dva velika izziva, že prihodnje leto olimpijske igre v Pekingu in nato domače svetovno prvenstvo. Ne zatiskamo si oči niti pred dogodki, ki niso pustili najboljšega vtisa v skakalnih reprezentancah, a stvari se rešujejo," je še zatrdil Jasnič.

Ekipe mora potrditi še zbor, njegova seja je predvidena naslednji mesec.

Moška A-reprezentanca:

- glavni trener: Robert Hrgota

- trener pomočnik: Gašper Berlot, Gašper Vodan

- trener svetovalec: Jani Grilc Anže Lanišek, Mengeš

Bor Pavlovčič, Rateče Planica

Domen Prevc, Triglav Kranj

Peter Prevc, Triglav Kranj

Žiga Jelar, Triglav Kranj

Timi Zajc, Ljubno BTC

Tilen Bartol, Sam Ihan Ženska A-reprezentanca:

- glavni trener: Zoran Zupančič

- trener pomočnik: Anže Lavtižar Urša Bogataj, Ilirija

Jerneja Brecl, Mislinja

Ema Klinec, Žiri

Katra Komar, Bohinj

Nika Križnar, Žiri

Špela Rogelj, Ilirija

