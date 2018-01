Zmaga Hildeju, Dežman med deset, Lanišek ostal brez četrtega mesta

Celinski pokal, Bischofshoden

Prireditelji tekem celinskega pokala v Bischofshofnu v Avstriji, kjer bi po prvotnem načrtu tekme morale biti na sporedu konec tega tedna, so danes pod streho že spravili prvi tekmovalni dan. Končni rezultati niso bili znani takoj po zadnjem finalnem skoku, saj sta bila naknadno diskvalificirana naš Anže Lanišek, sicer četrti po prvi seriji, in domačin Thomas Hofer, po prvi seriji na 13. mestu. Oba sta bila diskvalificirana zaradi neustreznega dresa.

Trije Slovenci do točk, najboljši Dežman

To je na koncu vseeno pripomoglo k temu, da se je naš najboljši danes, Nejc Dežman, z desetega dvignil na osmo mesto, potem ko je skočil 125 in 126 metrov ter zbral 241,2 točke. Konkurenca ni bila daleč spredaj. Zmagovalec, norveški veteran Tom Hilde, je s 131,5 metra in 139 metri zbral 250,9 točke, drugi je bil še en izkušen skakalec, Nemec Andreas Wank s 139 in 126 metri ter 250,4 točke. Na tretje mesto se je uvrstil Čeh Čestmir Kožišek s 133,5 in 132,5 metra ter 249,8 točke.

Anže Lanišek je bil diskvalificiran. Foto: Sportida

Vodilni v seštevku pokala, Poljak Tomasz Pilch, je bil četrti z 248,5 točke. Če Lanišek ne bi bil diskvalificiran, bi bil četrti.

Točke sta tako od naših osvojila le še Tomaž Naglič na 15. mestu z 233,3 točke in Bor Pavlovčič z 230,3 točke na 18. mestu. Brez finala sta na prvi tekmi tretje periode ostala letošnja debitanta Miha Kveder in Rok Tarman na 33. in 46. mestu.

Jutri bo v Avstriji na sporedu še ena tekma ob 10. uri. Skupno je Dežman še vedno četrti s 331 točkami, vodilni Pilch jih ima 447.