Zmaga v Francijo, Čater in Hrobat najprej navdušila, nato razočarala

Najboljši smučarji so se v Bormiu v Italiji po dveh smukih v nedeljo pomerili še na kombinacijski tekmi. V superveleslalomskem delu sta se med Slovenci najbolj izkazala Martin Čater in Miha Hrobat, nato pa slaloma nista končala. najboljši Slovenec je bil Klemen Kosi na 16. mestu, Štefan Hadalin pa je bil 20. Zmagal je Francoz Alexis Pinturault.

Francoz Alexis Pinturault je na kombinacijski tekmi v Bormiu unovčil svoje slalomsko znanje in na drugi progi izničil zaostanek 97 stotink sekunde za po superveleslalomu vodilnim Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem. Ta je v finalu ubranil vsaj drugo mesto pred še enim "tehničarjem", Švicarjem Loicom Meillardom, ki je bil danes tretji.

Po superveleslalomskem delu tekme je odlično kazalo tudi našim, Martin Čater je bil deveti, Mitja Hrobat 16, med najboljšo trideseterico pa tudi Klemen Kosi in Boštjan Kline, le našemu prvemu adutu Štefanu Hadalinu se je hitri del preizkušnje ponesrečil in je bil po superveleslalomu povsem na repu razpredelnice.

Na slalomu so se karte premešale, Čater, Hrobat in Kline progi niso bili kos in so odstopili, slovensko čast sta reševala Kosi in Hadalin, prvi je bil 16., drugi pa 20.

