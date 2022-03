Bombek in Jelar sezono sklenila s stopničkami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska smučarska skakalca Jan Bombek in Žiga Jelar sta na zadnji tekmi celinskega pokala v poljskih Zakopanah zasedla drugo oziroma tretje mesto. Slavil je domačin Andrzej Stekala, ki je Bombeka prehitel za 3,5, Jelarja pa za 4,9 točke.

Na peto mesto se je zavihtel lani 13. skakalec svetovnega pokala Bor Pavlovčič. Za Jelarjem in stopničkami je zaostal 3,6 točke. Do točk so od Slovencev prišli še Anže Semenič na 14., Patrik Vitez na 19., Tilen Bartol na 22. ter Žak Mogel na 29. mestu.

Na prvi tekmi zadnjega konca tedna v celinskem pokalu je slavil Jelar, Pavlovčič pa je bil tretji. Na drugi tekmi je najvišje posegel Jelar s četrtim mestom.

V skupnem seštevku je slavil Avstrijec Thomas Lackner (1010 točk). Najboljši Slovenec je bil Jelar na četrtem mestu (716). Med desetimi najboljšimi sta bila še sedmi Domen Prevc (588) in osmi Semenič (572).

Preberite še: