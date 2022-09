Biatlonsko SP 2027 v estonskem Otepääju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delegati kongresa Ibu v Salzburgu v Avstriji so na predlog odbora Ibu dali prednost Estoncem pred finskim tekmecem Kontiolahtijem.

Poleg tega je kongres potrdil, da športnice in športniki iz Rusije in Belorusije zaradi vojaške agresije na Ukrajino ne bodo smeli nastopati na tekmah za svetovni pokal v sezoni 2022/23. Rusija in Belorusija sta od marca letos izključeni iz vseh tekmovanj pod okriljem Ibu.

Prepoved bo v veljavi, dokler se obe nacionalni biatlonski zvezi ne distancirata od dogodkov v Ukrajini, ob tem pa bosta morali tudi dokazati, da noben njihov uradnik ali športnik ni vpleten v vojno.

Preberite še: