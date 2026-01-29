Anamarija Lampič

- rojena: 17. junija 1995

- prebivališče: Valburga

- višina: 177 cm

- poklic: zaposlena v policiji

- klub: TSK Triglav Kranj

- trener: Janez Marič, Boštjan Klavžar

* Največji uspehi:

- OI

- smučarski tek:

6. mesto, Pyeongchang 2018, ekipni sprint

7. mesto, Pyeongchang 2018, sprint

8. mesto, Pyeongchang 2018, štafeta 4 x 5 km

12. mesto, Peking 2022, sprint

14. mesto, Peking 2022, ekipni sprint

17. mesto, Peking 2022, 10 km klasično

27. mesto, Pyeongchang 2018, 10 km prosto

- SP:

- biatlon:

8. mesto, Lenzerheide 2025, štafeta

9. mesto, Nove Mesto 2024, mešana štafeta

11. mesto, Lenzerheide 2025, mešana štafeta

12. mesto, Oberhof 2023, štafeta

13. mesto, Nove Mesto 2024, štafeta

14. mesto, Lenzerheide 2025, zasledovanje

16. mesto, Lenzerheide 2025, skupinski start

- smučarski tek:

2. mesto: Seefeld 2019, ekipni sprint (Katja Višnar)

3. mesto: Oberstdorf 2021, sprint v klasični tehniki

3. mesto: Oberstdorf 2021, ekipni sprint (Eva Urevc)

8. mesto: Lahti 2017, ekipni sprint klasično

9. mesto: Seefeld 2019, štafeta 4 x 5 km

10. mesto: Falun 2015, štafeta 4 x 5 km

- SP U23:

- smučarski tek:

4. mesto: Rašnov 2016, 10 km v klasični tehniki

10. mesto: Rašnov 2016, sprint v prosti tehniki

- svetovni pokal:

- smučarski tek:

1. mesto skupni seštevek sprintov sezone 2020/2021

3. mesto skupni seštevek sprintov sezone 2019/2020

- posamično:

- smučarski tek:

1. mesto: Ulricehamn 2021, ekipni sprint

1. mesto: Val di Fiemme 2020, sprint v klasični tehniki

1. mesto: Lenzerheide 2019, sprint v prosti tehniki

1. mesto: Pyeongchang 2017, sprint v klasični tehniki

2. mesto: Falun, 2021, sprint v klasični tehniki

2. mesto: Val Müstair 2021, sprint v prosti tehniki

2. mesto: Davos 2020, sprint v prosti tehniki

2. mesto: Oberstdorf 2020, sprint v klasični tehniki

2. mesto: Dresden 2020, sprint v prosti tehniki

3. mesto: Lanzerheide, 2021, sprint v prosti tehniki

3. mesto: Dresden 2021, sprint v prosti tehniki

3. mesto: Dresden 2021, ekipni sprint

3. mesto: Dresden 2020, ekipni sprint

3. mesto: Dresden 2020, sprint v prosti tehniki

- biatlon:

3. mesto, Pokljuka 2025, skupinski start

3. mesto, Annecy 2024, sprint

5. mesto, Anterselva 2023, sprint

5. mesto, Hochfilzen 2022, sprint

8. mesto, Hochfilzen 2025, sprint

8. mesto, Hochfilzen 2024, sprint

- novoletna turneja:

- smučarski tek:

1. mesto v sprintih 2019/20 (skupno 19. mesto).

- izid sezone: 25. zasledovanje, Östersund

- prisotnost na Instagramu: @anamarija.lampic

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: težko se je odločiti, a domača tekma Pokljuka 2025

- zadnja knjiga ali film serije> nazadnje Nemirna kri

- hobiji: potovanja, nakupovanje, moda



Vir: STA