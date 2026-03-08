Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
15.12

Osveženo pred

18 minut

Nedelja, 8. 3. 2026, 15.12

18 minut

Biatlon, Kontiolahti, štafeta (ž)

Slovenke skromne 15., zmaga Švedinjam

Avtor:
STA

biatlon Kontiolahti štafeta | Švedinje so slavile na tekmi štafet. | Foto Guliverimage

Švedinje so slavile na tekmi štafet.

Foto: Guliverimage

Slovenske biatlonke Lena Repinc, Anamarija Lampič ter Polona in Živa Klemenčič so na štafetni tekmi svetovnega pokala v Kontiolahtiju zasedle skromno 15. mesto. Slovenska četverica je kar štirikrat zavila v kazenski krog.

S kazenskim krogom je tekmo že na uvodnem streljanju odprla Lena Repinc, enkrat je vanj zavila tudi Anamarija Lampič, zanesljiva je bila nato s puško le Polona Klemenčič, dva kazenska kroga pa je dodala še njena mlajša sestrična Živa in slovenska četverica je bila vseskozi v ozadju.

Slovenke so bile 15. | Foto: Guliverimage Slovenke so bile 15. Foto: Guliverimage

Do polovice tekme se je na vrhu odvijal troboj med Švedsko, Francijo in Norveško, v nadaljevanju pa so popustile tudi Norvežanke. Hanna in Elvira Öberg pa sta v končnici ubranili napade Oceane Michelon in Julie Simon za prepričljivo zmago. Za Švedsko sta nastopili še Linn Gestblom, bolj znana je pod dekliškim priimkom Persson, in Anna Magnusson, za Francijo pa Camille Bened in vodilna tekmovalka zime Lou Jeanmonnot.

Norvežanke so bile tretje.

Ob 15.40 sledi še moška tekma s skupinskim startom, tudi z Jakovom Fakom, ki si je nastop zagotovil v petek s sedmim mestom na posamični tekmi.

 Izidi, ženske, štafeta (4 x 6 km):

 1. Švedska               1:09:33,2 (0+4)
(Linn Gestblomn, Anna Magnusson, Hanna Öberg, Elvira Öberg)
 2. Francija              +    40,6 (0+3)
(Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Julia Simon(
 3. Norveška                 1:06,8 (1+10)
(Marie Kraakstad Johansen, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline
Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide)
 4. Češka                    1:30,6 (0+8)
 5. Poljska                  1:54,0 (0+9)
 6. Švica                    1:59,0 (0+8)
 7. Slovaška                 2:45,2 (0+7)
 8. Avstrija                 2:45,9 (0+8)
 9. Finska                   2:47,1 (0+13)
10. Italija                  3:08,2 (2+10)
...
15. Slovenija                5:39,5 (4+13)
...

Lena Repinc Kontiolahti Anamarija Lampič Anamarija Lampič Polona Klemenčič biatlon
