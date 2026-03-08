Slovenke skromne 15., zmaga Švedinjam

Slovenske biatlonke Lena Repinc, Anamarija Lampič ter Polona in Živa Klemenčič so na štafetni tekmi svetovnega pokala v Kontiolahtiju zasedle skromno 15. mesto. Slovenska četverica je kar štirikrat zavila v kazenski krog.

S kazenskim krogom je tekmo že na uvodnem streljanju odprla Lena Repinc, enkrat je vanj zavila tudi Anamarija Lampič, zanesljiva je bila nato s puško le Polona Klemenčič, dva kazenska kroga pa je dodala še njena mlajša sestrična Živa in slovenska četverica je bila vseskozi v ozadju.

Slovenke so bile 15. Foto: Guliverimage

Do polovice tekme se je na vrhu odvijal troboj med Švedsko, Francijo in Norveško, v nadaljevanju pa so popustile tudi Norvežanke. Hanna in Elvira Öberg pa sta v končnici ubranili napade Oceane Michelon in Julie Simon za prepričljivo zmago. Za Švedsko sta nastopili še Linn Gestblom, bolj znana je pod dekliškim priimkom Persson, in Anna Magnusson, za Francijo pa Camille Bened in vodilna tekmovalka zime Lou Jeanmonnot.

Norvežanke so bile tretje.

Ob 15.40 sledi še moška tekma s skupinskim startom, tudi z Jakovom Fakom, ki si je nastop zagotovil v petek s sedmim mestom na posamični tekmi.