Prvi Slovenec na štartu mladinski svetovni prvak

Norveški Kvitfjel je predzadnja postaja alpskih smučarjev v hitrih disciplinah. Miha Hrobat si je z 11. mestom na sobotnem smuku izboril mesto na finalni tekmi sezone, ki bo 24. marca v Saalbachu. Do takrat ga čaka samo še nedeljski superveleslalom v Kvitfjelu, šesti od sedmih v tej tekmovalni zimi. V tej disciplini je Hrobat (ima številko 55) oziroma celotna slovenska ekipa slabša kot v smuku. Točke ima le Martin Čater, pa še to samo pet, a na nedeljski tekmi ne bo nastopil. Bo pa na štartu lanski svetovni mladinski prvak v smuku Rok Ažnoh. Na sobotni tekmi je bil 59. Trener Aleš Gorza je dejal, da 21-letnik na tej progi potrebuje več voženj in zato zanj priložnost tudi na superveleslalomu. Imel bo številko 45. To bo njegova šele šesta tekma v svetovnem pokalu, druga v superveleslalomu. Prvič je v tej disciplini v svetovni eliti nastopil v januarja Garmischu in bil 44.

O favoritu tekme ni treba izgubljati besed, to je najboljši smučar zime Švicar Marco Odermatt. Dobil je dva od petih superveleslalomov. Ima 390 točk, 121 več od Avstrijca Vincenta Kriechmayrja, in lahko že to nedeljo osvoji mali kristalni globus. Odermatt ima štartno številko sedem, Kriechmayr pa bo nastopil takoj za njim.