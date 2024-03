Švicarka po dva globusa, Bucikova po obliž na zimo razočaranj

Švicarka Lara Gut-Behrami lahko to nedeljo potrdi veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in mali veleslalomski globus. Za tega mora osvojiti pet točk več kot njena najbližja zasledovalka Italijanka Federica Brignone. Prva vožnja zadnjega veleslaloma sezone ob 9.00. Na njem nastopa tudi Ana Bucik.

Ana Bucik Foto: Guliverimage Na finalu svetovnega pokala v Saalbachu je v nedeljo najprej na vrsti zadnji ženski veleslalom sezone. Boj za mali kristalni globus je še odprt, saj ima Italijanka Federica Brignone 95 točk zaostanka za vodilno veleslalomistko zime, Švicarko Laro Gut-Behrami. Tudi boja za veliki kristalni globus bo najverjetneje konec že pred zadnjima dvema tekmama (smuk in superveleslalom bosta naslednji konec tedna). V skupnem seštevku ima Švicarka 245 točk prednosti pred Američanko Mikaelo Shiffrin, ki pa ne bo več nastopala. Gut-Behramijevo bi utegnila prehiteti le še Brignonejeva, ki vozi tudi superveleslalom in smuk, a ima skoraj neulovljivih 282 točk zaostanka. To pomeni, da bi morala Gutova na vseh treh tekmah ostati brez točk, Brignonejeva pa vse tri zmagati.

Saalbach, veleslalom, štartna lista (Ž):



1. Marta Bassino (Ita)

2. Alice Robinson (NZl)

3. Thea Louise Stjernesund (Nor)

4. Federica Brignone (Ita)

5. Zrinka Ljutić (Hrv)

6. Lara Gut-Behrami (Švi)

7. Sara Hector (Šve)

8. Stephanie Brunner (Avt)

9. Mina Fürst Holtmann (Nor)

10. A. J. Hurt (ZDA)

11. Clara Direz (Fra)

12. Ragnhild Mowinckel (Nor)

13. Paula Moltzan (ZDA)

14. Julia Scheib (Avt)

15. Franziska Gritsch (Avt)

...

22. Ana Bucik (Slo)

Prva vožnja zadnjega veleslaloma sezone ob 9. uri, finalna ob 12.00. Na štartu jele ena Slovenka, Ana Bucik, ki ima številko 22. Za Goričanko je sezona razočaranja, saj je v veleslalomskem seštevku 25., v slalomskem 28. Spomnimo, da je bila prejšnjo zimo osma slalomistka svetovnega pokala, v veleslalomu pa na končnem 14. mestu.