Bo Ana Bucik pripravljena?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred alpskimi smučarkami je četrti veleslalom sezone, drugi na novem prizorišču v Tremblantu. Sobotne zmage se je veselila 33-letna Italijanka Federica Brignone. Slovenski tabor razlogov za zadovoljstvo ni imel, Ana Bucik je nerodno padla in se pri tem udarila v glavo in bok, Andreja Slokar in Neja Dvornik pa sta bili prepočasni za finale. Prva vožnja je predvidena ob 17. uri.