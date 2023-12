Zmaga za najstarejšo, Bucikova udarila v glavo in bok

Zmagovalka prvega od dveh veleslalomov za svetovni pokal v Tremblantu je najstarejša v karavani Italijanka Federica Brignone. V Kanadi so nastopile tudi tri Slovenke, a se ni nobena uvrstila v finale. Ana Bucik je imela na polovici prve proge 71 stotink zaostanka, nato pa je padla in odstopila. Udarila se je v glavo in levi bok. Andreja Slokar je končala na 41. mestu, Neja Dvornik pa na 42.

Federica Brignone Foto: Reuters Najboljše alpske smučarke so se iz Združenih držav Amerike, kjer so prejšnji teden tekmovale v Killingtonu, preselile v Kanado, v Tremblant, ki je prvič na tekmovalnem koledarju svetovnega pokala. Prvo vožnjo, ki se je zaradi megle začela s 15-minutno zamudo, je odprla Lara Gut-Behrami, ki je dobila prva dva veleslaloma te zime. Mikaela Shiffrin, ki je zmagala na dveh od prvih treh slalomov, je imela številko tri. Švicarka je bila po prvi vožnji na tretjem mestu, Američanka pa na petem. Vodila je Italijanka Federica Brignone, a prvih pet je bilo v manj kot pol sekunde.

Zmagovalka. Foto: Reuters Finale je bil tako zelo zanimiv. Shiffrinova je izvrstno odpeljala, povedla z veliko prednostjo. Takoj za njo je bila še nekaj hitrejša Slovakinja Petra Vlhova, ki je imela na koncu tudi najboljši čas druge vožnje. A je Brignonejeva ostala mirna in kot zadnja na progi zadržala svojo prednost. To je 22. zmaga v karieri za to 33-letnico, ki je s tem postala najstarejša zmagovalka veleslalomske tekme v svetovnem pokalu. S to zmago se je na tretjem mestu na večni lestvici najboljših Italijanov izenačila s Sofio Goggio. To so bile 58. stopničke za Brignonejevo, od Italijanov jih imata več le Alberto Tomba in Gustavo Thöni.

Trenutno je tudi najstarejša tekmovalka na smučarski karavani. Vlhova je bila druga z 21 stotinkami zaostanka, Shiffrinova pa tretja z 29. Švedinja Sara Hector je s 56 stotinkami zaostanka še četrtič to sezono osvojila četrto mesto.

Tremblant, veleslalom, (Ž):



1. Federica Brignona (Ita) 2:14,95

2. Petra Vlhova (Svk) +0,21

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,29

4. Sara Hector (Šve) +0,56

5. Lara Gut-Behrami (švi) +0,59

6. Marca Bassino (Ita) +1,04

7. Sofia Goggia (Ita) +1,62

8. Valerie Granier (Kan) +1,85

9. Thea Louise Stjernesund (Nor) +2,24

10. Clara Direz (Fra) +2,35

...

41. Andreja Slokar (Slo) +3,89

42. Neja Dvornik (Slo) +3,95

Odstop: Ana Bucik

"Močno je udarila z glavo, predvsem pa jo boli gluteus"

Ana Bucik, ki zaradi bolezni, ki jo spremlja že iz Killingtona, ta teden ni veliko trenirala in je s številko osem sredi proge zaostajala že za 71 stotink, nato pa nerodno padla. Desno smučko ji je pri enem od zavojev odneslo, zaradi česar je izgubila ravnotežje, obrnilo jo je ter je padla na snežno podlago. Po padcu je drsela po podlagi in obležala na snegu, a se je po približno minuti sama dvignila in spustila v dolino. Udarila se je v glavo in levi bok, ki jo rahlo boli, a naj ne bi bilo hujšega.

Na štartu sta bili še dve Slovenki. Neja Dvornik je nastopila s številko 41. Ta ni izkoristila opazno boljše vidljivosti v zgornjem delu proge, ko se je megla že skoraj povsem dvignila. Njen zaostanek 3,95 sekunde (42.) je bil prevelik za še en nastop. Tudi Andreja Slokar s številko 50 ni pripravila presenečenja. Za vodilno je zaostala 3,89 sekunde (41.), kar je bil sicer najboljši dosežek Slovenk.

Andreja Slokar Foto: www.alesfevzer.com "Andreja in Neja dobro v zgornjem delu, nato pa je zmanjkalo natančnosti, da bi se spustili v linijo, se prilagodili. Ana pa z grdim padcem. Močno je udarila z glavo, predvsem pa jo boli gluteus (op. a.: mišica na boku) na levi strani. Upam, da se bosta s fizioterapevtko uspeli pripraviti do jutri, da bo lahko nastopila," je iz Kanade sporočil glavni trener Grega Koštomaj. Ker je teren položen in enostaven, je potrebno napadu od štarta do cilja, je še dejal Koštomaj.

Že začetek sezone za Slovenke ni bil najboljši, dosegle so le dva odmevna rezultata: Bucikova je bila 11. na uvodnem veleslalomu v Söldnu, Slokarjeva pa je minulo nedeljo navdušila s sedmim mestom na slalomu v Killingtonu, kar so bile njene prve točke po vrnitvi po težki poškodbi kolena.