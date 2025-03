Po odpovedi sobotnih smukov in izpeljanih nedeljskih superveleslalomih se finale svetovnega pokala v smučanju v Sun Valleyju v ameriški zvezni državi Idaho nadaljuje z veleslalomom. V torek je na sporedu ženski, v sredo še moški. Pred tekmo vodilna v veleslalomskem seštevku Alice Robinson je v prvi vožnji odstopila in v cilju bridko jokala. Če bo Federica Brignone osvojila vsaj 13. mesto, ji bo izmaknila mali kristalni globus. In Italijanka je po prvi vožnji druga. Na zahtevni strmini in postavitvi so bile razlike ogromne, Neja Dvornik je z zaostankom 2,65 po prvi vožnji osma, Ana Bucik Jogan pa je zaostal pet sekund in 40 stotink, kar je pomenilo predzadnje, 19. mesto.

Alice Robinson je odstopila. Foto: Reuters V ženski konkurenci bo padla predzadnja odločitev. Veliki kristalni globus in malega v smuku si je zagotovila Federica Brignone, superveleslalomskega pa Lara Gut-Behrami. Brignone lahko dobi še veleslalomski kristal. Pred zadnjim, devetim veleslalomom je imela 20 točk zaostanka za vodilno Alice Robinson. Tretja Sara Hector je zaostajala že več kot sto točk. Italijanka je imela štartno številko ena, Novozelandka pa sedem. Nastopi Brignonejeva v veleslalomu so bili to zimo zelo zanimivi – zmaga ali odstop. V svetovnem pokalu je dobila pet veleslalomov, na treh je odstopila, zlato pa je osvojila na svetovnem prvenstvu. Na drugi strani je Robinsonova odstopila samo enkrat, na vseh preostalih veleslalomih pa je bila na zmagovalnem odru.

Alpsko smučanje, Sun Valley, veleslalom (ž), po prvi vožnji:



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:04;07

2. Federica Brignone (Ita) +0,45

3. Sara Hector (Šve) +0,68

4. Sofia Goggia (Ita) +1,51

5. Lara Colturi (Alb) +1,99

6. Thea Loiuse Stjernesund (Nor) +2,17

7. Camille Rast (Švi) +2,41

8. Neja Dvornik (Slo) +2,65

9. Wendy Holdener (Švi) +3,02

10. AJ Hurt (ZDA) +3,04

...

19. Ana Bucik Jogan (Slo) +5,40

V Sun Valleyju pa smo videli v prvi vožnji obratno zgodbo. Na zahtevni postavitvi na težkem terenu je Alice Robinson najprej naredila večjo napako, nato pa tudi odstopila. In ni bila edina, kar štiri smučarke iz prve petnajsterice niso prišle v cilj, Julia Scheib pa je zaradi težke proge in bolezni nastop celo odpovedala. Tudi Federica Brignone ni odsmučala brez napake, za 45 stotink jo je prehitela Lara Gut-Behrami, a samo ona. Italijanki se nasmiha še veleslalomski globus. Dovolj bo, če konča finalno vožnjo in osvoji najmanj 13. mesto.

Na zahtevni strmini in postavitvi so bile razlike v prvi vožnji ogromne, Neja Dvornik je bila z zaostankom 2,65 po prvi vožnji osma, Ana Bucik Jogan pa je zaostal pet sekund in 40 stotink, kar je pomenilo predzadnje, 19. mesto. Pred njo se je uvrstila tudi mladinska svetovna prvakinj Italijanka Giorgia Collomb (14. mesto). Finale bo ob 19.00.

Neja Dvornik je z zaostankom 2,65 po prvi vožnji osma. Foto: Reuters

V sredo moški veleslalom z Žanom Kranjcem

V sredo bo v Sun Valleyju še zadnji moški veleslalom. Mali kristalni globus si je že zagotovil Marco Odermatt. Žan Kranjec je po nekaj slabših zadnjih dveh tekmah zdrsnil na osmo mesto veleslalomskega seštevka in za kolajno nima več možnosti. Finale pričakuje optimistično: "Želim si dobro nastopiti, zaključiti sezono na visoki ravni, na taki, kot sem sposoben. Bo bolj spomladanska tekma, temperature bodo kar visoke. Ampak ne glede na vse moram dati vse od sebe. Verjamem v dobro tekmo."