Kranjec lovi dosežek kariere, Odermatt lovi rekord Hermanna Maierja

Današnji zadnji moški veleslom sezone se bo s prvo vožnjo začel ob 9. uri, finale finala bo ob 12.00. Žan Kranjec ima startno številko sedem.

Kranjec je konec minulega tedna nastopil na domačih veleslalomih za Pokal Vitranc, najprej je s petim mestom izenačil najboljši vitranški dosežek, naslednji dan pa ga je s četrtim mestom nadgradil.

V boju za stopničke v veleslalomskem seštevku je Kranjec s 440 točkami ostal na tretjem mestu in za sabo zadržal Avstrijca Marca Schwarza (389), Švicarja Loica Meillarda (380) in Francoza Alexisa Pinturaulta (377). Pred Slovencem sta Norvežan Henrik Kristoffersen (580) in Švicar Marco Odermatt (740), ki imata neulovljivo prednost in bosta tudi po sobotnem veleslalomu ohranila svoji poziciji.

Ni dileme

V veleslalomskem seštevku je odprto le še tretje mesto. Kranjec bo branil 51 točk prednosti pred prvim izzivalcem. Za 30-letnega Slovenca ni dileme, kaj bi imel rajši stopničke na tekmi ali v seštevku.

"Če bi moral izbirati, bi bil vseeno raje tretji v razvrstitvi discipline, ker to še nisem bil. Gre za dosežek, tiste vrste, da lahko rečem, da sem to naredil. Bi bilo pa seveda tudi zelo super, da bi zaključil zadnjo tekmo na stopničkah, kar bi pa tudi avtomatsko verjetno pomenilo, da bi bil na koncu med tremi v seštevku," je po tekmah v Kranjski Gori pojasnil Kranjec.

"Imam dobro prednost. Če bom normalno tekmoval, bi moralo pač biti vse okej. Ne smem pa misliti, da je že vse odločeno, ker se lahko marsikaj zgodi, zato si želim tudi na zadnji tekmi dobro nastopiti," je napovedal Kranjec.

"Če hočem ostati v igri za stopničke, vem, kaj moram narediti, ne smem zaspati, drugače te hitro začnejo prehitevati drugi in se povečujejo razlike," je dejal.

"S sezono moram biti zadovoljen, trikrat sem bil na stopničkah, imel sem stalno dobre uvrstitve, z izjemo Amerike. Že zdaj je vsekakor to moja najboljša sezona doslej v svetovnem pokalu. Moram biti zadovoljen, ne bi bil pošten do samega sebe, če ne bi bil, ampak je do konca še ena tekma," je razmišljal Kranjec.

Za slovenskega asa je sezona 2022/23 najboljša doslej z veleslalomskega zornega kota. Še nikoli doslej v tej disciplini v eni sezoni ni zbral 400 točk ali več. V letih 2019 in 2020 je bil v seštevku dvakrat četrti, ko je imel 344 in 364 točk.

V skupnem seštevku pa je več točk, kot jih ima zdaj, zbral v sezoni 2019/20, in sicer 445, ko je nekaj točk osvojil tudi v slalomu.

Švicar napada rekord Hermanna Maierja

Odermatt, ki je že osvojil veliki kristalni globus in mala globusa, superveleslalomskega in veleslalomskega, bo v soboto lovil poseben mejnik, rekord po številu osvojenih točk v eni sezoni med moškimi.

Avstrijec Hermann Maier je sezono 1999/20 končal z izkupičkom 2000 točk. Kar velja po več kot dveh desetletjih še vedno za nepreseženi mejnik med alpskimi smučarji. Ta lahko pade. Absolutni rekord še vedno drži Slovenka Tina Maze z 2414 točkami v sezoni 2012/13.

Da bi presegel Maierja, Odermatt potrebuje še 59 točk. To pomeni, da bo moral biti v soboto vsaj na stopničkah. Švicar samo na nočnem veleslalomu v Schladmingu, ki ga je izpustil, v tej sezoni ni bil na stopničkah, na šestih veleslalomih je zmagal, tudi na obeh za Pokal Vitranc.

