Na zelo zavitem in zahtevnem superveleslalomu se Ilka Štuhec ni najbolje znašla, potem ko je na smukih v petek in soboto zasedla sedmo in 13. mesto.

Predvsem v tehničnih delih je Štajerka precej izgubljala in ciljno črto prečkala z zaostankom 1,76 sekunde. Na koncu je to zadostovalo za 22. mesto. Točke je osvojila na prav vseh superveleslalomih to sezono, a nikoli ni posegla višje kot do 18. mesta.

Ilka Štuhec je osvojila 22. mesto. Foto: Guliverimage

Za Brignone 35. zmaga v karieri in 12. v superveleslalomu

Na preizkušnji majhnih razlik je prva res dobro, a ne brez napak, olimpijsko progo izpeljala Federica Brignone, kar je bilo dovolj za 35. zmago v svetovnem pokalu ter 12. v superveleslalomu. S tem se je na petem mestu večne lestvice v disciplini izenačila s Francozinjo Carole Merle. Italijanki se je najprej na progi na devet stotink sekunde približala rojakinja Sofia Goggia, nato pa se je med njiju vrinila še Lara Gut-Behrami, ki je odlično odpeljala spodnji del superveleslaloma.

Še bolje ga je odpeljala srebrna z veleslaloma na svetovnem prvenstvu v Saalbachu Novozelandka Alice Robinson. Pri tretjem vmesnem času je zaostajala že 1,1 sekunde, do konca pa pridobila slabih devet desetink in končala na četrtem mestu z zaostankom 22 stotink sekunde.

Foto: Guliverimage

Do konca sezone še trije superveleslalomi

Do konca sezone so ostali še trije superveleslalomi, dva bosta v italijanskem La Thuilu sredi tega meseca, potem ko so odpovedanega iz švicarskega St. Moritza tja prestavili vodilni na krovni zvezi. Zadnji bo na finalu sezone v ameriškem Sun Valleyju.



V seštevku ima Gut-Behrami 465 točk in s tem še 55 točk naskoka pred Brignone, medtem ko Goggia zaostaja že 159 točk. Štuhec je v tej disciplini na robu nastopa na finalu v ZDA, saj zaseda 22. mesto. Pravico nastopa na zaključku sezone ima sicer najboljših 25 smučark v vsaki disciplini.



V skupnem seštevku svetovnega pokala je Brignone povišala prednost pred Gut-Behrami. Zdaj ima 251 točk naskoka pred zadnjimi devetimi tekmami. Naslednje preizkušnje deklet za svetovni pokal bodo v švedskem Areju. Tam bosta prihodnji konec tedna na sporedu veleslalom in slalom.

Izidi, superveleslalom, ženske: 1. Federica Brignone (Ita) 1:30,11 2. Lara Gut-Behrami (Švi) + 0,06 3. Sofia Goggia (Ita) 0,09 4. Alice Robinson (NZl) 0,22 5. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 0,27 6. Ester Ledecka (Češ) 0,32 7. Romane Miradoli (Fra) 0,38 8. Stephanie Venier (Avt) 0,39 9. Elena Curtoni (Ita) 0,64 10. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) 0,66 ... 22. Ilka Štuhec (Slo) 1,76 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (27/36): 1. Federica Brignone (Ita) 1194 točk 2. Lara Gut-Behrami (Švi) 943 3. Sofia Goggia (Ita) 771 4. Zrinka Ljutić (Hrv) 753 5. Sara Hector (Šve) 666 6. Camille Rast (Švi) 662 ... 31. Neja Dvornik (Slo) 199 34. Ilka Štuhec (Slo) 196 39. Andreja Slokar (Slo) 168 49. Ana Bucik Jogan (Slo) 119 ... - superveleslalom (6/9): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 465 2. Federica Brignone (Ita) 410 3. Sofia Goggia (Ita) 306 4. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 252 5. Lauren Macuga (ZDA) 222 6. Elena Curtoni (Ita) 202 ... 22. Ilka Štuhec (Slo) 62 ...

