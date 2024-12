Žan Kranjec se bo boril za zmago, povratnik Braathen med najboljšimi

V Beaver Creeku je na sporedu letošnja druga veleslalomska tekma za svetovni pokal. Po sanjski prvi vožnji je v vodstvu Švicar, a ne branilec veleslalomskega globusa Marco Odermatt, pač pa Thomas Tumler. Petintridesetletnik v svetovnem pokalu ni zmagal še nikoli, enkrat je bil drugi (paralelni veleslalom), dvakrat pa tretji (veleslalom). Do prvih stopničk svetovnega pokala je prišel prav v Beaver Creeku pred dobrimi šestimi leti.

Thomas Tumler je odlično odpeljal prvo vožnjo. Foto: Guliverimage Tokrat je zavito prvo vožnjo opravil odlično, predvsem v spodnjem delu je bil hiter in ob prečkanju ciljne črte za debelo sekundo prehitel takrat vodilnega rojaka Loica Meillarda. S številko šest se mu je na manj kot sekundo približal slovenski as Žan Kranjec in potrdil odlično formo. Dvaintridesetletni Slovenec, šesti s prvega veleslaloma sezone, je bil pri drugem vmesnem času najhitrejši, na koncu pa za Tumlerjem zaostal 56 stotink sekunde.

Tretji je po polovici Norvežan Atle Lie McGrath, ki za vodilnim zaostaja malce več kot sekundo. Takoj za njim je rojak, povratnik v belem cirkusu Lucas Pinheiro Braathen, ki od te sezone tekmuje za materino domovino Brazilijo. S številko 29 je bil pri prvih dveh vmesnih časih najhitrejši, v cilju pa zaostal +1,07.

Kranjec je bil edini slovenski predstavnik na štartu veleslaloma.

Finale bo ob 21. uri.

Beaver Creek, veleslalom, moški, 1. vožnja: 1. Thomas Tumler (Švi) 1:16,24

2. Žan Kranjec (Slo) +0,56

3. Atle Lie McGrath (Nor) +1,01

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +1,07

5. Loic Meillard (Švi) +1,13

6. Alexander Steen Olsen (Nor) +1,16

7. Filip Zubčić (Hrv) +1,20

8. Marco Odmernatt (Švi) +1,26

9. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,42

10. Stefan Brennsteiner (Aut) +1,54

11. Joan Verdu (And) +1,62

12. Thibaut Favrot (Fra) +1,71

13. Alexander Schmid (Nem) +1,75

14. River Radamus (ZDA) +1,83

15. Filippo Della Vite (Ita) +2,01

...

