Najboljše kriptovalute za začetnike v letu 2025: zakaj XYZ, HBAR in SUI vzbujajo pozornost novih vlagateljev?

V začetku letu 2025 nekatere digitalne valute vzbujajo precejšnjo pozornost začetnih vlagateljev. Žetoni, kot so XYZ, HBAR in SUI, postajajo zelo zanimivi. Kaj je razlog za njihovo nenadno priljubljenost med začetniki? Ta članek raziskuje razloge, zakaj te kriptovalute izstopajo in zakaj bi lahko postale zanimive za tiste, ki šele vstopajo na trg kriptovalut.

Foto: LA KADJ LLC

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, Dogwifhat in Bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki spodbujajo angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,003333 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od eden do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Foto: LA KADJ LLC

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX , kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Hedera (HBAR)

V zadnjih šestih mesecih je hedera zabeležila impresivno rast za 219,40 odstotka. Ta pomembna rast poudarja močno uspešnost na trgu, vendar pa zadnji trendi kažejo na upadanje. V preteklem mesecu je cena padla za 34,89 odstotka, v zadnjem tednu pa za 14,80 odstotka. Trenutno je HBAR na trgu vredna med 0,16 USD in 0,19 USD.

Kovanec se približuje najbližji podporni ravni pri 0,14 USD. Če bi cena še naprej padala, bi ta raven lahko zagotovila stabilnost. Na vzvodni strani je najbližja odpornost pri 0,21 USD. Premik nad to raven bi lahko odprl pot do druge odpornosti pri 0,25 USD. Enostavna drseča povprečja so mešana, pri čemer je 10-dnevni SMA pri 0,16 USD, 100-dnevni SMA pa pri 0,17 USD, kar nakazuje kratkoročno volatilnost.

Tehnični indikatorji kažejo nevtralne signale. Indeks relativne moči (RSI) znaša 51,58, kar nakazuje uravnotežen trg. Stohastični oscilator je pri 60,95, kar ne nakazuje skrajnih razmer. Raven MACD je rahlo negativna (-0,0004115), kar kaže na rahlo medvedji trend. Glede na te podatke bi HBAR v bližnji prihodnosti lahko konsolidiral, se gibal med podporo pri 0,14 USD in odpornostjo pri 0,21 USD.

Sui (SUI)

V zadnjih šestih mesecih je sui (SUI) narasla za 26,60 odstotka, kar kaže na trdno rast. Nasprotno pa je v zadnjem mesecu padla za 16,65 odstotka, v zadnjem tednu pa za 1,99 odstotka. To kaže na nedavno volatilnost, čeprav dolgoročni trend ostaja pozitiven.

Trenutno se cena SUI giblje med 2,12 USD in 2,71 USD, pri čemer se sooča z odpornostjo pri 3,06 USD in podporo pri 1,90 USD. Premik nad 3,06 USD bi lahko pripeljal do naslednje odpornosti pri 3,64 USD, kar pomeni potencialno rast za približno 19 odstotkov. Padec pod 1,90 USD bi lahko ciljal na podporo pri 1,31 USD, kar nakazuje upad za približno 31 odstotkov. Te ravni so ključne za prihodnje gibanje cene.

Tehnični indikatorji kažejo mešane signale. RSI pri 61,70 in stohastični oscilator pri 86,88 nakazujeta prenapetost na trgu. Desetdnevni in 100-dnevni SMA sta pri 2,29 USD in 2,39 USD, cena pa je blizu teh povprečij. Raven MACD 0,0046 nakazuje bikovski trend. Glede na te dejavnike bi se cena SUI lahko gibala v katerokoli smer, zato bo pomembno spremljati prihodnje tržne premike.

HBAR in SUI obetata uspeh, vendar XYZVerse (XYZ) izstopa kot pionirski športni memecoin, ki si prizadeva za dvajsettisočodstotno rast v trenutnem bikovskem trendu. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.