Koga bo v finalu Adelbodna osrečila igra stotink? Slovenca ne.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Adelbodnu, kjer so lokalne oblasti dovolile, da si tekmo ogleda dobrih 10.000 gledalcev, se obeta še kako zanimiv slalomski finale. Po polovici sta na vrhu Avstrijca Manuel Feller in Fabio Gstrein, a prvo sedmerico loči le 17 stotink sekunde, 30. Marc Rochat, ki bo ob 13.30 odprl drugo vožnjo, zaostaja le +1,37 sekunde. Odstopilo je kar nekaj favoritov, odstopil je tudi Štefan Hadalin, medtem ko je bil Žan Kranjec na 46. mestu prepočasen za finale.

Švicarsko prizorišče gosti še slalomsko preizkušnjo za alpske smučarje, ki jo je večji del prve vožnje spremljalo sneženje. Slalomisti in odlično pripravljena proga, ki je zdržala do zadnje številke, so napovedali izjemno razburljiv finale. Najvišji zaostanek, ki si ga je smučar lahko privoščil, da se je prebil v drugo vožnjo, je zgolj +1.37 sekunde. Obeta se igra stotink za zmago, prvo sedmerico namreč loči le 17 stotink sekunde.

Največ razlogov za zadovoljstvo po polovici imajo Avstrijci, kar pet njihov tekmovalcev je med prvo deseterico. Najbolje sta s prvo vožnjo opravila Manuel Feller in Fabio Gstrein, ki sta ciljno črto prečkala z istim časom. Zasledovalci so jima povsem blizu. Luca Aerni zaostaja pet stotink, četrti Henrik Kristoferssen devet, peti Alexis Pinturault 11, šesti Ramon Zenhaeuser 16, sedmi Johannes Strolz, ki je nastopil s številko 38, pa 17 stotink sekunde. Smučar z najvišjo štartno številko, ki ga bomo videli v finalu, bo Nemec David Ketterer, ki je nastopil kot 57. in zasedel 26. mesto.

Omeniti velja, da so na prvi progi odstopili do te slalomske tekme prvi trije v slalomskem seštevku, Sebastian Foss-Solevaag, Kristoffer Jakobsen in Clement Noel.

Štefan Hadalin je odstopil kaj hitro po štartu. Foto: Guliverimage

Hadalin odstopil hitro po štartu, Kranjec počasen za finale

Kot prvi od dveh Slovencev je nastopil Štefan Hadalin, ki se je v soboto po mesecu in pol vrnil v tekmovalni ritem in veleslalom končal na 25. mestu. A Vrhničan tokrat ni vknjižil točk, kaj hitro po štartu prve vožnje je odstopil. Žan Kranjec je nastopil s številko 34, imel precej težav, v cilj prišel z zaostankom +2.79, kar je zadoščalo za 46. mesto.

Finale je previden ob 13.30.

Adelboden, slalom, 1. vožnja 1. Manuel Feller (Aut) 54.06

1. Fabio Gstrein (Aut) 54.06

3. Luca Aerni (Švi) +0.05

4. Henrik Kristoferssen (Nor) +0.09

5. Alexis Pinturault (Fra) +0.11

6. Ramon Zenhaeusern (Švi) +0.16

7. Johannes Strolz (Aut) +0.17

8. Marc Digruber (Aut) +0.33

9. Giuliani Razzoli (Ita) +0.36

10. Marco Schwarz (Aut) +0.44

...

prepočasen za finale: 46. Žan Kranjec +2.79

odstop: Štefan Hadalin

Preberite še: