Kdo bo slalomski kralj Adelbodna? Na štartu dva Slovenca.

Po sobotnem veleslalomu bodo v Adelbodnu danes izpeljali še moški slalom. Na štartu tekme, ki se bo začela ob 10.30, bosta tudi dva Slovenca, Štefan Hadalin s številko 18 in Žan Kranjec s številko 34. To bo šele tretji slalom sezone, na prvem je slavil Clement Noel, na drugem pa Sebastian Foss-Solevaag.

Švicarsko prizorišče bo danes gostilo še slalomsko preizkušnjo za alpske smučarje, ki jo bo ob 10.30 odprl vodilni slalomist sezone Sebastian Foss-Solevaag. Norvežan ima na vrhu slalomskega seštevka isto število točk (140) kot Šved Kristoffer Jakobsen, ki bo nastopil kot 11. Na tretjem mestu slalomske razvrstitve je Francot Clement Noel, ki je slavil na uvodnem slalomu sezone v Val d'Isèru.

Po točke se odpravljata tudi Štefan Hadalin, ki se je v soboto po mesecu in pol vrnil v tekmovalni ritem in veleslalom končal na 25. mestu, in Žan Kranjec, ki je v soboto odstopil v prvi vožnji. Hadalin bo nastopil kot 18., Kranjec kot 34.

Finale je previden ob 13.30.

