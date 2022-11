Đokovićeva žena je imela dovolj: Sedite malo v tišini #video

Na družbenih omrežjih se je pred dnevi razvnela vroča debata glede skrivnostnega napitka Novaka Đokovića, ki so mu ga pripravili med polfinalnim dvobojem na turnirju serije masters v Parizu. Nekateri so bili ob posnetku precej sumničavi, medtem ko so se nekateri srbskemu teniškemu zvezdniku postavili v bran.

S posnetka je razvidno, kako fizioterapevt Ulises Badio seže v nahrbtnik in začne pripravljati napitek. Za nekatere je postalo precej sumljivo, ko je eden od članov ekipe s svojim hrbtom zakril to, kar je Badio pripravljal.

Jelena Đoković se je v preteklosti že večkrat postavila v bran Novaku Đokoviću. Foto: Reuters

Na to temo se je na družbenih omrežjih usulo kar nekaj komentarjev. Eden od uporabnikov Twitterja je zapisal: "Vse je odvisno od Novaka. Novak omogoča ustvarjanje nepotrebnih polemik. Zakaj tega ne bi omenil, ko so ga zadnjič vprašali o tem? Namesto tega je dejal, da je to čarobni napitek. Lepo vas prosim, najemite službo za odnose z javnostjo."

He will talk when he is ready to talk. This whole nonsense about making people speak about something they are not ready because OTHERS are unpatient is absurd. Sit a bit in silence. Mind yourself more. Not everything you see is controversial. It could be private. Is that allowed?