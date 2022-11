Novak Đoković: O tem nočem govoriti

Novak Đokovič je moral v nedeljo v finalu prestižnega turnirja v Parizu po treh nizih priznati premoč šele 19-letnemu Holgerju Runeju. Ta je Srbu preprečil, da še sedmič osvoji turnir v Parizu.

Foto: Reuters

V tretjem nizu je bilo očitno, da ima eden od najboljših teniških igralcev težave z nogo, potem ko je prosil za zdravniško pomoč. Enaindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam po porazu ni želel govoriti o tem.

"Ne bi preveč govoril o tem, ker boste to izkoristili kot izgovor za moj poraz. Ne, vse je bilo v redu. Normalno je, da se, če igramo dan za dnem, pojavi poškodba. Boril sem se do zadnjega atoma moči," je po dvoboju razlagal Đoković.

V Torinu je vsak dvoboj finale

Beograjčan je povedal, da je v tej fazi kariere zanj pomembna vsaka točka. Takšen pristop bo imel tudi za finalni turnir najboljše osmerice v Torinu, ki se začne 13. novembra. "Raven tenisa je dobra in imam vse možnosti. Tam je vsak dvoboj finale, ni lahkega dvoboja. Morate biti pripravljeni, sveži. Med dvoboji je dan premora, kar je dobra stvar. Bomo videli, lani sem igral zelo dobro," se je že nekoliko v Torino ozrl Nole.

"Ima elemente v igri, ki me spominjajo name." Foto: Reuters

Mladi Danec ga spominja nanj

Beograjčan pa je navdušen tudi nad igro mladega Danca. Pravi, da je Holger Rune za svoja leta zelo zrel in da si je zaslužil turnirsko zmago v Parizu. Na trenutke ga celo spominja nanj. "Ima elemente, ki me spominjajo name. Je zelo tekmovalen, njegov bekhend je zelo dober, dobro krajša žogice in ima dober ritem. Zna spreminjati igro. V zadnjem času je zelo napredoval, rekel bi, da kar za tri razrede. Vem, da bo še napredoval. Imam visoke cilje, kar je razumljivo, saj je igralec, ki ima neverjeten potencial," je še povedal Đoković.