Mnogi so sumničavi. Kaj so skrivali v taboru Novaka Đokovića? #video

Na družbenih omrežjih se je razvnela vroča debata glede skrivnostnega napitka Novaka Đokovića, ki smo mu ga pripravili med polfinalnim dvobojem na turnirju serije masters v Parizu. Nekateri so bili ob posnetku precej sumničavi, medtem ko so se nekateri srbskemu teniškemu zvezdniku postavili v bran.

V nedeljo smo na turnirju serije masters videli veliko presenečenje, potem ko je Novaka Đokovića v finalu premagal šele 19-letni Danec Holger Rune (3:6, 6:3 7:5), dvoboj se je pa končal po dveh urah in 32 minutah. Zelo zanimiva debata pa se je razvnela zaradi njegovega skrivnostnega napitka.

Skrivnostni napitek

Medtem ko so ljubitelji tenisa spremljali nedeljski finalni dvoboj, je zelo viralen postal posnetek, na katerem je razvidno, kako Ulises Badio, fizioterapevt Novaka Đokovića, pripravlja skrivnosten napitek za srbskega teniškega igralca.

S posnetka je razvidno, kako Badio seže v nahrbtnik in začne pripravljati napitek. Do tu je še vse videti popolnoma normalno. Za mnoge je postalo precej sumljivo, ko je eden od članov ekipe s svojim hrbtom zakril to, kar je Badio pripravljal. Ta je malce pozneje napitek predal pobiralki žogic, ki ga je potem odnesla enemu najboljših igralcev sveta.

Odzivi so različni

Posnetek je objavil novinar Damian Reilly in ob tem zapisal, da se mu vse to dogajanje zdi zelo nenavadno.

Ob tem se je razvila vroča debata, saj nekateri menijo, da bi lahko pijača vsebovala prepovedane substance. Drugi so se 35-letnemu Beograjčanu postavili v bran in se spraševali, kdo bi sredi dvorane in pred televizijskimi kamerami pripravljal prepovedan napitek.

To pa ni bilo prvič, da so se "spotaknili" ob Đokovića, kaj jemlje. Letos julija na turnirju v Wimbledonu je Nole prišel na naslovnice, potem ko je vdihaval snov iz majhne stekleničke.

Novak Đoković je moral izpustiti kar nekaj turnirjev. Na finalnem turnirju v Torinu bo igral. Foto: Reuters

Padec na lestvici

Novak Đoković je trenutno uvrščen na 8. mesto svetovne lestvice. Padec po lestvici je doživel predvsem zaradi tega, ker ni smel igrati na dveh turnirjih za grand slam, izpustiti pa je moral tudi ameriško turnejo. Razlog za neigranje je, ker se 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam ni želel cepiti proti covid-19, s tem pa ni izpolnjeval pogojev za vstop v določene države. Do zdaj ima na svojem računu 38 letošnjih zmag in sedem porazov, osvojil pa je tudi štiri turnirske lovorike.