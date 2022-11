Đoković po drami v finale, kjer ga čaka najstnik iz Danske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetnajstletni Danec Holger Rune in šestnajst let starejši Srb Novak Đoković sta finalista turnirja serije masters 1000 v Parizu.

Holger Rune se je prvič v karieri uvrstil v finale turnirja, ki po vrednosti zaostaja le za štirimi največjimi, Novak Đoković pa bo v nedeljo ob 15. uri naskakoval sedmi naslov v Parizu in 39. na mastersih, s čimer bi še povečal vodstvo pred zasledovalci. Rafael Nadal je na mastersih zmagal 36-krat, Roger Federer pa 28-krat.

Holger Rune Foto: Reuters Za Runeja bo to peti finale v 2022 in priložnost za tretji naslov - oba je osvojil letos (Stockholm, München), Đoković pa je doslej osvojil 90 turnirjev, letos štiri.

V polfinalu je Danec prekinil niz šestnajstih zmag Kanadčana Felixa Auger-Aliassima (6:4, 6:2), Srb pa je šele v podaljšani igri tretjega niza strl odpor Grka Stefanosa Cicipasa (6:2, 3:6, 7:6). To je bila trinajsta zaporedna zmaga Đokovića in deveta v enajstih dvobojih z Grkom. Dvoboj je trajal dve uri in 22 minut, samo tretji niz 67 minut. V njem ni bilo niti enega brejka. Đoković je imel štiri priložnosti, a je Grk vse ubranil. Odločila je šele podaljšana igra. Srb je v celem nizu izgubil le tri točke na začetni udarec.

Pariz, masters:



Polfinale:

Holger Rune (Dan) - Felix Auger-Aliassime (Kan/8) 6:4, 6:2;

Novak Đoković (Srb/6) - Stefanos Cicipas (Grč/5) 6:2, 3:6, 7:6 (4).