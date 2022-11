Slabo počutje Novaka Đokovića

Lahko bi rekli, da smo v četrtek videli Đokovićev sprehod do četrtfinala, ko je po dveh nizih premagal Rusa Karena Hačanova (6:4, 6:1). A po besedah srbskega zvezdnika ni šlo vse po načrtih, saj se med dvobojem ni najbolje počutil.

Four years on from his 2018 final loss, @DjokerNole takes revenge on Khachanov in Paris - winning 6-4 6-1!#RolexParisMasters pic.twitter.com/9HLUYgoY9k — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2022

Ni se najbolje počutil: "Nekako sem se veliko potil"

"Prvi niz je bil izenačen in imel sem vse možnosti za 'break'. Vodil sem 3:0, vendar se v prvem nizu iz nekega razloga nisem najbolje počutil. Nekako sem se veliko potil. Ne vem, kaj je bilo. Tudi to se včasih zgodi," je po dvoboju povedal Nole, ki je za zmago v osmini finala potreboval slabo uro in pol.

"Vedno gre za to, da opravim delo in zmagam na dvoboju. Hačanov je igralec, ki ga dobro poznam. Veliko trenirava in skoraj desetkrat sva igrala na različnih podlagah. Pred štirimi leti sva tukaj igrala v finalu in takrat me je edinkrat premagal. Vedel sem, da ima rad to podlago in da ima rad takšne pogoje," je razložil sedmi igralec sveta.

Kar na nekaj turnirjih ni smel igrati, zato je danes še bolj motiviran. Foto: Reuters

Ni smel igrati, kar je bil zanj povsem nov položaj

21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je bil po dvoboju gost oddaje Tennis Channel, v kateri so govorili tudi o njegovi letošnji nenavadni sezoni. Zelo sveža je še zgodba z OP Avstralije letos januarja, ko so ga avstralske oblasti tik pred začetkom turnirja izgnale iz države. Pozneje ni smel igrati na ameriški teniški turneji. Razlog je to, da se Srb ni hotel cepiti, zaradi česar ni izpolnjeval protikoronskih ukrepov v določenih državah.

"Marsikaj se mi je dogajalo v prvih šestih mesecih tega leta, zato sem zelo motiviran. Nisem igral na veliko turnirjih, kar je bil zame povsem nov položaj. Danes sem svež, zelo motiviran in pripravljen na izzive."

O Rogerju Federerju je govoril z izbranimi besedami. Foto: Guliverimage

Spregovoril je tudi o športni upokojitvi Rogerja Federerja in dejal, da bo teniška zapuščina legendarnega Švicarja večna. "Zagotovo bo tako še več desetletij z drugimi generacijami. Uspehov ni dosegel le na igrišču, ampak je mnoge navdušil za to, da so prijeli za lopar. Mnoge je navdušil, da so postali vrhunski igralci, kar ste slišali od nekaterih, ko se je poslavljal. V tistih dneh so se mi prikradle misli, kako bo videti moje slovo. Ampak temu trenutno nočem namenjati večje pozornosti. Nisem še pripravljen na to, a vseeno bi si želel, da so ob mojem slovesu zraven največji tekmeci, kot so Roger (Federer, op. p.), Rafa (Rafael Nadal, op. p.) in Andy (Murray, op. p.)," je še povedal 35-letni Beograjčan.

Zaveda se, da Italijan ne bo lahek nasprotnik. Foto: Reuters

Za dvoboj z Italijanom se bo poskušal najbolje pripraviti

V petek v četrtfinalu turnirja v Parizu Đokovića čaka Italijan Lorenzo Musetti, s katerim sta dvakrat igrala in obakrat je bil boljši Nole. Zaveda se, da ga čaka vse prej kot lahek nasprotnik. Lorenzo Musetti je vodja nove generacije. Je zelo dober igralec in dobro igra na vseh podlagah. Najprej je odlično igral na pesku, zdaj pa je prvič zmagal tudi na turnirju na trdi podlagi. "Veliko sva trenirala, letos sva enkrat igrala, tako da lahko rečem, da dobro vem, kako igra. Poskušal se bom najbolje pripraviti na ta dvoboj," je še povedal Đoković.