V Parizu slovo še enega nosilca, uspešna pa Alcaraz in Đoković

Je pa v četrtek svoj dvoboj osmine finala pariškega mastersa, kjer se delijo še zadnje vozovnice za zaključni turnir sezone, brez večjih težav osvojil prvi nosilec Carlos Alcaraz. Mladi Španec je s 6:1 in 6:2 premagal Bolgara Grigorja Dimitrova. V četrtfinale je gladko v dveh nizih napredoval tudi šesti nosilec Srb Novak Đoković.

Novak Đoković Foto: Reuters Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Rus Andrej Rubljov sta še zadnja udeleženca zaključnega turnirja serije ATP. Že pred zadnjim mastersom sezone v Parizu je bilo znanih šest udeležencev (Španca Alcaraz in Nadal, Grk Stefanos Cicipas, Norvežan Casper Ruud, Rus Danil Medvedjev ter zmagovalec letošnjega Wimbledona, Srb Novak Đoković). Auger-Aliassime in Rubljov sta imela že pred turnirjem v francoski prestolnici veliko prednost pred najbližjima zasledovalcema, Taylorjem Fritzom in Hubertom Hurkaczom. Oba bi morala za nastop v Torinu dobiti zadnji masters sezone, a sta v sredo izpadla v drugem krogu.

V Parizu so se v četrtfinale že uvrstili Alcaraz, Musetti in Američan Frances Tiafoe. Alcaraz bi si lahko po sredinem porazu rojaka Rafaela Nadala s turnirsko zmago na zadnjem mastersu že zagotovil naziv številke ena ob koncu sezone 2022.

Pariz, masters:



Osmina finala:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Grigor Dimitrov (Bol) 6:1, 6:3;

Holger Rune (Dan) - Andrej Rubljov (Rus/7) 6:4, 7:5;

Frances Tiafoe (ZDA/16) - Alex De Minaur (Avs) 6:3, 7:6 (5);

Felix Auger-Aliassime (Kan/8) - Gilles Simon (Fra) 6:1, 6:3;

Novak Đoković (Srb/6) - Karen Hačanov (Rus) 6:4, 6:1;

Lorenzo Musetti (Ita) - Casper Ruud (Nor/3) 4:6, 6:4, 6:4.