Že uvodni dan bosta na delu Đoković in Federer

S ponedeljkom se začenja OP ZDA, zadnji letošnji turnir za grand slam. Že uvodni dan bodo ljubitelji tenisa lahko spremljali Novaka Đokovića in Rogerja Federerja.

Novak Đoković, branilec lanskega naslova na OP ZDA, bo v ponedeljek lovil že svojo 70. zmago na trdi podlagi. Lani je srbski zvezdnik v finalu premagala Juana Martina del Potra, naslova v New Yorku pa je dosegel še v letih 2011 in 2015. Nole bi lahko postal prvi igralec po letu 2008, ki bi ubranil naslov. To je takrat uspelo Rogerju Federerju. Đokovića v prvem krogu čaka Roberto Carballes Baena iz Španije, trenutno 76. igralec sveta.

Težkega dela ne bi smel imeti Roger Federer. Švicar bo igral proti kvalifikantu iz Indije Sumitu Nagalu. Ta se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije, zanj pa je to prvi nastop na OP ZDA. Federer v New Yorku lovi svojo prvo lovoriko od leta 2008. Švicar ime trenutno na trdi podlagi razmerje zmag in porazov 85:13.

Od slovenskih predstavnikov bo na turnirju igral Aljaž Bedene, ki ima dvoboj jutri. Njegov nasprotnik bo Slovak Jozef Kovalik.