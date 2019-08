Đoković se že ubada s težavami, Federer se že leta ni tako dobro počutil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še nekaj ur nas loči od teniškega spektakla v New Yorku, kjer so se zbrali vsi najboljši igralci sveta. Največ oči bo uprtih v veliko trojico (Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer).

"Vendarle to ni razlog, da bi bili lahko zaskrbljeni." Foto: Gulliver/Getty Images

Kot prvi med njimi je Novak Đoković, lanski zmagovalec OP ZDA, ki je imel že pred prvim dvobojem nekaj težav. Srbski zvezdnik je moral kar dvakrat prekiniti trening zaradi težav s stopali, a je takoj zatem svoje navijače pomiril, da ni nič hujšega.

"Žulji, tako kot jih imamo vsi. Vendarle to ni razlog, da bi bili lahko zaskrbljeni," je uvodoma povedal Đoković, ki je znan po tem, da zna dobro drseti na vseh podlagah. Sam pravi, da je zanj gibanje osnova pri tenisu.

"To mi omogoča, da ujamem žogice, ki jih morda drugi igralci ne bi mogli. Veliko drsim, ne glede na to, ali sem na pesku, trdi podlagi ali na travi. To mi omogoča moja gibljivost. Predvsem imam lahko agresiven slog gibanja," je še povedal Beograjčan, za katerega menijo, da ima precej težek žreb, a kot pravi, ne razmišlja toliko vnaprej.

Foto: Gulliver/Getty Images

Rafa upa, da bodo kolena zdržala

Če za Srba pravijo, da ima težek žreb, za Rafaela Nadala menijo ravno obratno, saj se vse do finala ne more srečati z Đokovićem ali Federerjem. Španec se s to trditvijo ne strinja.

"Tu ne moremo govoriti o prednosti. Takšne stvari se dogajajo, ko ste prvi, drugi ali tretji igralec sveta. V Wimbledonu je bilo drugače, zdaj se je to spremenilo in videli bomo, kako bo," je povedal Majorčan. Ta bo v prvem krogu igral proti Avstralcu Johnu Millmanu.

Za Rafo si lanski turnir v New Yorku ni najbolje končal, ko je moral zaradi težav s koleni predati dvoboj. "Upam, da bom pripravljen. Tudi lani nisem bil slabo pripravljen, a kolena so letos bolje kot lani. Lani sem imel težave po treh ali štirih zelo zelo dolgih dvobojih. Nato se je isto zgodilo v polfinalu … Upam, da bom letos pripravljen," je dodal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, na OP ZDA je slavil trikrat, nazadnje leta 2017.

"Morda je to ena od stvari, ki so se morale zgoditi." Foto: Gulliver/Getty Images

Federer se že leta ni počutil tako dobro

Roger Federer na OP ZDA ni prišel z najboljšo popotnico. Švicar je v Cincinnatiju izpadel že v drugem krogu. Tam ga je premagal Andrej Rublev. Federer meni, da je celo dobro, da je izgubil. "Morda je to ena od stvari, ki so se morale zgoditi. Prav tako kot leta 2017, ko sem zmagal v Melbournu. Prav tako sem izgubil v prvem krogu Dubaja, za tem pa sem zmagal v Indian Wellsu in Miamiju," je razkril 38-letni teniški igralec, ki se ne glede na svoja leta zelo dobro počuti.

"Pred nekaj dnevi sem govoril o tem. Že leta se nisem tako dobro počutil pred OP ZDA, kar mi daje še dodatno samozavest," je povedal eden najboljših igralcev vseh časov, ki si s tem ne želi dajati dodatnega pritiska.

"Ne dvigujem svojih pričakovanj. Vem, da bo težko, in sem nisem prišel kot velik favorit kot na primer leta 2006 in 2007." Foto: Guliver/Getty Images

Točno ve, kako mora pristopiti k treningu

"Ne dvigujem svojih pričakovanj. Vem, da bo težko, in sem nisem prišel kot velik favorit kot na primer leta 2006 in 2007. Povsem mi je jasno, na kakšen način moram pristopiti k turnirju." Rogerja Federerja v prvem krogu čaka kvalifikant Nagal Sumit iz Indije.