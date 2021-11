Za nekatere še ni počitka

Petintridesetletnik z Mallorce zaradi okrevanja po poškodbi stopala ne bo mogel pomagati svoji izbrani vrsti, potem ko je pred dvema letoma opravil levji delež ob zmagi Španije. Ta je v finalu ugnala Kanado z 2:0.

Mednarodna teniška zveza (ITF) je skupaj s podjetjem Kosmos Tennis pred nekaj leti sklenila dolgoletno sodelovanje in prestrukturirala sistem tekmovanja. Posledično ob koncu leta na zaključnem turnirju sodeluje 18 najboljših reprezentanc, obračuni med letom pa se v Davisovem pokalu odvijajo bolj na ravni napredovanja ali izpadanja med svetovnimi in celinskimi skupinami.

Kapetan slovenske reprezentance je Grega Žemlja. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska reprezentanca je v tem pogledu v svetovni skupini II sredi septembra v Portorožu ugnala Paragvaj s 3:1 in se uvrstila v kvalifikacije za svetovno skupino I spomladi prihodnje leto. Tekmeci varovancev Grege Žemlje še niso znani.

So pa že dlje časa znane skupine na zaključnem turnirju. V skupini A se bodo merile reprezentance Španije, Rusije in Ekvadorja, v skupini B zadnja finalistka Kanada ter Kazahstan in Švedska. V skupini C bodo nastopale Francija, Velika Britanija in Češka, v skupini D Hrvaška, Avstralija in Madžarska, v skupini E še ZDA, Italija in Kolumbija, v skupini F pa nastopajo Srbija, Nemčija in Avstrija.

Novak Đoković je zelo motiviran. Foto: Guliverimage

Đoković motiviran, da še drugič osvojijo prestižni turnir

Prav Srbi v Innsbruck prihajajo s prvim igralcem sveta, Novakom Đokovićem, ki bo po izpadu v polfinalu sklepnega turnirja posameznikov motiviran, da svojo reprezentanco popelje do drugega naslova v tem tekmovanju. Doslej so bili Srbi najboljši leta 2010. Večjih težav, kar se tiče napredovanja iz skupine, ne bi smeli imeti, saj pri Nemcih manjka zmagovalec finala sezone v Torinu, Alexander Zverev, za domačine pa ne bo igral Dominic Thiem, ki se po operaciji zapestja pripravlja na naslednjo sezono.

V Innsbrucku, kjer se bodo v okviru skupine C merile še Francija, Velika Britanija in Češka, na tribunah ne bo gledalcev, saj zadnji veljavni odlok avstrijskih oblasti v boju s pandemijo novega koronavirusa tega ne dopušča.

Rusi so prvi favoriti Daniil Medvedjev Foto: Guliverimage

Prvi favoriti za osvojitev naslova so Rusi, ki bodo igrali v Madridu v skupini A. Z Danilom Medvedjevom in Andrejem Rubljovom so po posameznikih najbolje uvrščeni, poleg tega pa so v podobnem formatu slavili v pokalu ATP na začetku tega leta.

Španci bodo v Madridu zahteven zalogaj, a bo manjkal Nadal. Med posamezniki bodo igrali Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut in najboljši najstnik na ATP turneji Carlos Alcaraz.

Foto: Guliverimage

Italijani bodo računali na Jannika Sinnerja

Med najboljše ekipe na turnirju sodijo še Italijani, čeprav bodo v Torinu igrali brez poškodovanega Mattea Berrettinija. V skupini E jih bo do napredovanja skušal popeljati predvsem mladi Jannik Sinner. Britanci imajo kot tihi favoriti na voljo eno boljših dvojic Joe Salisbury/Neal Skupski, med posamezniki pa Camerona Norrieja in Dana Evansa, manjkal pa bo Andy Murray.

Ostale reprezentance ob odsotnosti nekaterih najboljših posameznikov bolj merijo na presenečenje. Francozi, Nemci in Kanadčani tako v svojih vrstah nimajo nikogar iz najboljših 50, čeprav bi lahko glede na imena sestavili zelo močne peterice.

Kdo napreduje?

V četrtfinale bo iz skupinskega dela napredovalo osem ekip, šest prvouvrščenih ter dve najboljši drugouvrščeni izbrani vrsti. Finale bo 5. decembra v Madridu, kjer bosta tudi oba polfinalna obračuna.

Zmagovalci bodo v žep pospravili 2,14 milijona evrov, nacionalna zveza pa bo ob tem prejela dodatnih 1,08 milijona evrov.