Slovenija nadigrala Paragvaj

Po uvodnih zmagah Toma Kočevarja Dešmana in Bora Artnaka je tretjo točko Sloveniji priigrala dvojica Kočevar Dešman/Matic Špec, ki je bila od tekmecev boljša s 6:2 in 6:2, takoimenovani mrtvi dvoboj, ki ni več odločal o končnem razpletu, pa je odigral 18-letni Sebastian Dominko in izgubil s 7:10 v hitropoteznem tretjem nizu.

Nova generacija Slovenije v Davisovem pokalu je zmagovito začela novo obdobje. Kapetan Grega Žemlja, ki je prvič sedel na klopi kot vodja ekipe, je po odpovedih Aljaža Bedeneta, Blaža Kavčiča in Blaža Role v ekipo vpoklical dva najstnika, oba poslal v ogenj in na koncu slavil pomembno zmago, s katero se je Slovenija uvrstila v kvalifikacije za svetovno skupino 1 spomladi prihodnje leto.

Artnak po izgubljenem uvodnem nizu pripravil preobrat

Osemnajstletni Bor Artnak iz Litije je poskrbel za vodstvo Slovenije z 2:0. Glede na to, da je mladi Slovenec uvodni niz izgubil 1:6, naslednja dva pa dobil s 6:3 in 6:2, je prav njegova točka dala ekipi dodaten zagon za končni uspeh.

"Od malih nog sem si želel igrati za Slovenije v Davisovem pokalu. Ko me je Grega Žemlja vpoklical v reprezentanco, sem bil noro srečen. Ko mi je povedal, da bom igral celo drugi dvoboj, pa skoraj nisem mogel verjeti. Seveda sem čutil določen pritisk, a vzdušje na stadionu in gledalci, ki so me spodbujali, še nikoli namreč nisem igral pred tako številčno publiko, se me razbremenili, tako da sem lahko v drugem in tretjem nizu pokazal svoj pravi tenis," je dejal Artnak.

Ključno delo za zmago sta opravila izkušenejša člana, 31-letni Tom Kočevar Dešman ter 25-letni Matic Špec. Dešman je osvojil dve točki; najprej uvodno partijo po točno uri igre proti Adolfu Danielu Valleju s 6:2 in 6:2, nato pa še igro parov s Špecom, ki sta jo prav tako dobila s 6:2, 6:2.

Žemlja vesel, da so vsi dobili priložnost

Grega Žemlja, ki je letos postal kapetan Slovenije, je po dvoboju žarel od zadovoljstva. "Takšen začetek selektorske poti si verjetno želi vsak, a bolj kot to me veseli, da so vsi štirje fantje dobili priložnost za igro in jo tudi izkoristili. Sigurno jim bo ta izkušnja koristila v prihodnjih nastopih. To je po mojem mnenju pravi način, da se iz teh igralcev, ki so zagotovo prihodnost slovenskega tenisa, zgradi dolgoročna zgodba," je dejal Žemlja.

Portorož: Slovenija - Paragvaj 3:1

- sobota, 18. 9.:



Tom Kočevar Dešman - Adolfo Daniel Vallejo 6:2, 6:2

Bor Artnak - Martin Antonio Vergara del Puerto 1:6, 6:3, 6:2

Tom Kočevar Dešman/Matic Špec - Adolfo Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto 6:2, 6:2

Sebastian Dominko - Hernando Jose Escurra Isnardi 6:4, 3:6, 7:10

