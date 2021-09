"Glede na sestavo ekipe in stanje v slovenskem tenisu se zavedam, da je pred nami dolgoročen proces"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob tem, da v Portorožu ta teden poteka turnir serije WTA 250, bo glavno letoviško mesto na slovenski obali 17. in 18. septembra gostilo še dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Paragvajem. Dekleta bodo partije nadaljevala na trdih igriščih, fantje pa se bodo merili na peščenih.

Če bi Slovenija nastopila z vsemi najboljšimi igralci, bi bila nesporni favorit proti zasedbi iz Južne Amerike, ki v svojih vrstah nima niti enega igralca s točkami za lestvico ATP. A glede na to, da bodo manjkali vsi trije najboljši, Aljaž Bedene zaradi dolgotrajnega covida-19, Blaž Kavčič zaradi poškodbe in Blaž Rola, ker je bil ta teden pozitiven na testu za novi koronavirus, bo dvoboj precej bolj zanimiv.

Pred njimi je dolgoročen proces

Slovenske barve bodo pod vodstvom kapetana Grega Žemlje branili Tom Kočevar Dešman, Matic Špec, Bor Artnak in Sebastian Dominko.

"Veselim se vsakega trenutka z ekipo in strokovnim štabom, s katerim smo skupaj že dolga leta, a glede na sestavo ekipe in stanje v slovenskem moškem tenisu se zavedam, da je pred nami dolgoročen proces," je na novinarski konferenci v Portorožu uvodoma povedal Grega Žemlja.

Tom Kočevar Dešman bo kot 688. igralec na lestvici ATP prvo slovensko orožje. Foto: Vid Ponikvar

"Vsi trije naši najboljši igralci so najprej potrdili nastop. Nimam jim kaj očitati. Veselili so se, da bodo končno zaigrali skupaj. V prihodnje, ob njihovem interesu, jih lahko pričakujemo. A ne glede na vse me ne skrbi preveč, saj prihaja nova generacija igralcev, ki bo lahko že ta teden pokazala svoj potencial," je dodal Žemlja.

Zbrani igralci v Portorožu so poudarili, da je v ekipi odlična energija. "Imamo vse, kar potrebujemo. Treningi potekajo po načrtih, igralci smo v dobri formi. V miru pričakujemo tekmo. Tekmecev ne poznamo, mlajša dva igralca sta jih sicer že srečala. Komaj čakam na prvi dan," je dodal Tom Kočevar Dešman, ki bo kot 688. igralec na lestvici ATP prvo slovensko orožje.

Slovenci so nazadnje izgubili proti Pakistanu

Slovenija je v Davisovem pokalu nazadnje nastopila marca 2020 in izgubila v gosteh proti Pakistanu. V primeru zmage proti Paragvaju se bo uvrstila v kvalifikacije za svetovno skupino I, ki bodo na sporedu pomladi 2022.

V petek je prvi dvoboj na sporedu ob 12. uri, sledila bo še ena partija posameznikov, sobotni spored pa se bo začel z igro dvojic, nato pa prideta na vrsto še dva dvoboja posameznikov.