Nepozaben dan za Kajo Juvan

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je uspešno opravila drugo nalogo na turnirju serije WTA 250 v Portorožu. V dvakrat prekinjenem dvoboju zaradi dežja je premagala Srbkinjo Aleksandro Krunić s 7:6 (1) in 6:4, danes zvečer pa jo čaka še en nastop, in sicer četrtfinale proti najboljši slovenski igralki Tamari Zidanšek.

Juvanova je prvi niz dobila v četrtek okoli 17.30, drugega pa danes ob 15. uri. Današnje nadaljevanje malo po dvanajsti uri je bilo prekinjeno po vsega eni točki, dvoboj pa sta igralki dokončali v lepem, sončnem vremenu. 20-letna Ljubljančanka Kaja Juvan je tako vpisala prvo zmago v osmini finala turnirjev WTA, hkrati pa je šele drugič v zadnjih dvanajstih nastopih na WTA dosegla dve zmagi na enem turnirju.

Juvanova je z dvema zmagama že dobila 60 točk WTA, ki jo bodo na novi razpredelnici iz 103. mesta popeljale med prvih sto na svetu.

"Precej neprijetno je to čakanje, ogrevanje in nato prekinitev. Na tej ravni turnirjev je treba biti maksimalno zbran in odigrati vsako točko čim bolje. To mi je danes kar dobro uspelo, vem pa, da me zvečer proti Tamari čaka precej težje delo," je dejala Juvanova po dvoboju.

Tamara Zidanšek je na papirju favoritinja v današnjem četrtfinalnem spopadu Slovenk, Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Z Zidanškovo se je doslej na turnirjih WTA srečala že trikrat in vse tri dvoboje je dobila Konjičanka. Pred dvema letoma v Bolu na Braču je bilo 7:5 v tretjem nizu, lani v Acapulcu je Tamara Zidanšek zmagala v dveh nizih, letos v Madridu pa je odločitev prav tako padla šele v tretjem nizu.