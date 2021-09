Povsem običajna najstnica, ki ima milijone

Po zmagi doma ni bilo velike evforije. Foto: Guliverimage

Emma Raducanu, nova teniška zvezda, je že v petek zjutraj gostovala v nekaterih britanskih medijih in priznala, da šele zdaj vse skupaj začenja dojemati. "Ko sem gledala, se mi je zdelo, kot da nisem igrala jaz … Natanko sem vedela, kaj se bo zgodilo, a kljub temu so bili nekateri trenutki zelo napeti. Ponosna sem, kako sem se odzvala v določenih trenutkih. Nisem se zavedala, kako stresno je to gledati po televiziji," je uvodoma dejala šele 18-letna teniška igralka.

Tudi ona ima svoje napake

Raducanujeva se zdi na zunaj popolna najstnica, ki bi si jo želel vsak starš. A tudi ona ima slabe navade kot vsak drug otrok. "Nisem najbolj organizirana, za to se moram truditi, podobno je pri pospravljanju, zlaganju stvari iz kovčkov. Zdi se mi, da kovček samo odvržem. Ne pospravim krožnika z mize in podobne stvari. Če sem iskrena, sem kot vsaka druga najstnica," je povedala trenutno 23. igralka sveta.

Emma Raducanu je v finalu OP ZDA premagala Leylah Fernandez. Foto: Reuters

In kaj bo z denarjem?

Veliko zaslug za ta izjemni uspeh imajo tudi njeni starši. Ko je prišla domov, ni bilo prevelike evforije. "Ko sem se vrnila, so me objeli. Nič norega. Mama mi je pripravila domače cmoke. Dovolj je, da so ponosni name."

Zmaga na OP ZDA ji ni prinesla samo slave, ampak tudi visok znesek denarja. Za zmago v New Yorku je namreč dobila ček v vrednosti 2,1 milijona evrov, a si s tem denarjem ni še nič privoščila. Starši se ukvarjajo tudi s financami, tako da bodo denar pametno vložili. "Vem, da je tenis izjemno drag šport, zato bo šel ta denar verjetno zanj," je povedala Emma, ki na OP ZDA ni oddala niti enega niza.

Emma je za svoj veliki uspeh zelo hvaležna tudi svoji ekipi.

Kaj sta se pogovarjala z britanskim predsednikom vlade?

Emma je pred kratkim zelo uspešno končala svoje šolanje, nato se je povsem posvetila tenisu. Njen uspeh je prišel povsem nepričakovano, za zmago ji je čestitala tudi kraljica Elizabeta II., po telefonu pa se je pogovarjala tudi z britanskim predsednikom vlade Borisom Johnsonom.

"Res lepo od njega, da mi je čestital. Pogovarjala sva se, kako bi lahko navdahnila čim več otrok in jih pritegnila k tenisu. Upam, da jim je moja zmaga pokazala, da lahko živiš normalno življenje in dosežeš velike stvari."