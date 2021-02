Prekrasna novica za slovenski tenis, elita se vrača v Portorož

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Slovenijo se vrača teniški turnir serije Združenja poklicnih igralk (WTA). Teniška zveza Slovenije je dobila organizacijo turnirja WTA 125 z nagradnim skladom 125 tisoč dolarjev. Potekal bo od 13. do 19. septembra v Portorožu.

"Koronsko krizo, ki je naša življenja postavila na glavo, smo izkoristili in po desetih letih v Slovenijo pripeljali najboljše teniške igralke na svetu. Veliko organizatorjev se namreč zaradi takšnih ali drugačnih težav odpoveduje turnirjem, zato WTA zelo zanimajo nova prizorišča. Glede na to, da je Portorož že gostil turnir WTA, so nam v Združenju poklicnih igralk na stežaj odprli vrata," je povedal direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič.

"Poleg pokroviteljev bodo imele glavno besedo pri vsem skupaj slovenske igralke. Na turnir so vabljene vse naše dame, Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Dalila Jakupovič, Katarina Srebotnik in Andreja Klepač, priložnost pa bodo dobile tudi nekatere mlajše igralke," je dodal Krušič.

Slovo ATP challengerja

Bo na Obali zaigrala tudi najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog? Foto: Gulliver/Getty Images S pridobitvijo licence WTA se po sedmih letih od Portoroža poslavlja turnir ATP challenger, ki je lani avgusta odpadel zaradi koronske pandemije. Poleg uglednejše zasedbe in dvakrat višjega nagradnega sklada so prav domače igralke ključni razlog za organizacijo turnirja WTA.

Slovenija ima namreč precej več deklet, ki kotirajo med najboljšimi, kot fantov. Polona Hercog je 51. igralka sveta, Tamara Zidanšek 91., Kaja Juvan 104., Dalila Jakupovič 247. Ob teh sta tu še specialistki za dvojice Katarina Srebotnik in Andreja Klepač. Od fantov je med prvimi stotimi le Aljaž Bedene, in sicer 57., Blaž Rola je 159., Blaž Kavčič pa 257.

Slovenija je najboljše igralke na svetu na turnirju Banke Koper gostila v obdobju od leta 2005 do 2010. Turnir je imel na začetku nagradni sklad v višini 140 tisoč dolarjev, na koncu pa 220 tisoč dolarjev. V primerjavi z moškim challengerjem, na katerem sta slavila dva slovenska igralca Grega Žemlja in Aljaž Bedene, se slovenske igralke v Portorožu niso prebile do naslova. Najbližje je bila Katarina Srebotnik, ki je prvo leto v finalu izgubila proti Čehinji Klari Koukalovi.

V mestu rož bodo ljubitelji tenisa znova poskrbeli za gnečo. Foto: Vid Ponikvar

Sta pa zato slovensko obalo obiskali dve tedaj vodilni igralki na svetu, Srbkinja Jelena Janković in Rusinja Dinara Safina. Zadnja je turnir osvojila leta 2009, preostale zmagovalke Banke Koper pa so bile Avstrijka Tamira Paszek, Francozinja Tatiana Golovin, Italijanka Sara Errani in Rusinja Ana Čakvetadze.

Podrobnosti o letošnjem turnirju bodo znane v četrtek po novinarski konferenci Teniške zveze Slovenije, ki se je bodo udeležili Gregor Krušič, selektor slovenske ženske reprezentance Andrej Kraševec in predsednik uprave Zavarovalnice Sava David Kastelic.