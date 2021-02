Bo Novak Đoković zdržal vse napore?

V torek bosta na OP Avstralije na sporedu prva dva četrtfinalna dvoboja. Kot prva bosta igrala Grigor Dimitrov in Aslan Karatsev, za njima pa še Novak Đoković in Aleksander Zverev.

V torek bodo vse oči uprte v Novaka Đokovića, a se ob tem še vedno sprašujemo, ali bo srbski zvezdnik po poškodbi vzdržal vse napore. Aleksander Zverev bo za Đokovića vse prej kot lahek nasprotnik. Igralca sta do zdaj igrala skupno devet dvobojev, če štejemo tudi ekshibicijske. Rezultat pa je 6:3 za Đokovića.

"Zagotovo bo neugodno. V dobri formi je. On je eden najboljših teniških igralcev na svetu in najboljših serverjev. Podlaga je hitra in ta najbolj odgovarja igralcem, ki imajo hiter, prodoren in močan servis. Mislim, da mi na nek način ustreza, da sem imel pred tem nasprotnika, kot je Miloš (Raonic, op. p.). Nekoga, ki je eden najboljših serverjev na turneji v zadnjih desetih letih," je pred dvobojem povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Veliko manj je jasnega v dvoboju, ko bosta loparje prekrižala Grigor Dimitrov in Aslan Karatsev. Igralca do zdaj še nista igrala, a je Rus, ki je trenutno 114. igralec sveta, v tem tednu pokazal zelo dober tenis.