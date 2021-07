Številka ena ženskega tenisa prvič v finalu Wimbledona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva finalistka Wimbledona je najboljša teniška igralka ta trenutek Ashleigh Barty. Avstralka je v polfinalu s 6:3 in 7:6 premagala Angelique Kerber in se prvič v karieri uvrstila v finale tega grand slama. V drugem polfinalu bosta igrali Karolina Pliškova in Aryana Sabalenka. Polfinalno vstopnico pa bo med mešanimi dvojicami lovila naša Andreja Klepač.