Znane vse štiri polfinalistke, najbolj se je namučila Serena Williams

Na teniškem turnirju v Wimbledonu so v torek v ženski konkurenci potekali četrtfinalni dvoboji. Vstopnice za polfinale so si priborile Američanka Serena Williams, Čehinja Barbora Strycova, Romunka Simona Halep in Ukrajinka Jelena Svitolina.