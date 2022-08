Williamsova zavrnila pogovor in odvihrala z igrišča #video

Ljubitelji tenisa so težko pričakovali dvoboj med Emmo Raducanu in Sereno Williams, ki se počasi poslavlja od športne kariere. Dvoboj je suvereno dobila šele 19-letna Britanka, ki je legendarno, 40-letno Američanko premagala z izidom 6:4 in 6:0.

"Od začetka do konca sem morda bila videti mirna, ampak vedela sem, kako pomembna je bila vsaka točka. Če bi samo malo popustila, bi lahko ona prevzela pobudo," je po dvoboju povedala Raducanujeva in dodala: "Ona je res legenda." Mlada igralka je še povedala, da je res vesela za to izkušnjo in da ji je v čast, da je s Sereno delila izkušnjo."

Serena Williams je zavrnila pogovor. Foto: Reuters

Povsem drugačno razpoloženje je bilo pri Sereni Williams. Moderator na igrišču je z njo želele opraviti pogovor, a Williamsova na to ni pristala. Prav tako po dvoboju ni imela tiskovne konference.

Foto: Guliverimage

Z dobrimi igrami nadaljuje Avstralec Nick Kyrgios, ki je v prvem krogu po dveh nizih (7:5, 6:4) odpravil Španca Alejandra Davidovicha Fokino. Za presenečenje pa je poskrbel Srb Miomir Kecmanović. Ta je premagal Pablo Carreno Busto, ki je prejšnji teden slavil na turnirju v Montrealu.

V drugem krogu sta brez težav svojo domačo nalogo opravila tudi Carlos Alcaraz in Daniil Medvedjev.

