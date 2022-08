Kakšna bo usoda Đokovića? Rus se mu je postavil v bran.

Daniil Medvedjev je povedal, da bi z veseljem videl, da bi Novak Đoković igral v New Yorku, saj je usoda zadnjega zmagovalca Wimbledona na OP ZDA še zdaj negotova. Đoković je na seznamu igralcev, ki naj bi igrali na turnirju v Flushing Meadowsu in se začne 29. avgusta. "Nisem cepljen in se ne nameravam cepiti proti novemu koronavirusu," je že po zmagi na letošnjem Wimbledonu povedal Đoković.

Daniil Medvedjev bi Đokovića zelo rad videl na OP ZDA. Foto: Reuters

"Nič ne morem narediti"

V zadnjih dneh se za enega najboljših igralcev vseh časov morda prižiga luč na koncu predora. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), ki je odgovoren za zdravje in varnost državljanov ZDA, je prejšnji teden izdal nove smernice glede socialnega distanciranja in karantene. CDC pa še vedno ni osvežil potovalnih smernic. Po trenutnih pravilih tujci ne morejo vstopiti v ZDA, če niso polno cepljeni. To se lahko še spremeni, saj pravila še pregledujejo.

Medvedjev, ki zaradi rusko-ukrajinske vojne ni smel igrati v Wimbledonu, je odkrito priznal, da bi bil vesel, če bi 35-letni Beograjčan lahko igral na OP ZDA. Spomnimo, da se je tudi Novak Đoković v Wimbledonu postavil na stran Medvedjeva in drugih ruskih igralk in igralcev, potem ko ti po odločbi britanske vlade niso smeli stopiti na sveto travo v Wimbledonu.

"Da, zagotovo. A nič ne morem narediti. Vlada je tista, ki določa pravila, in ne vem, ali se dejansko lahko spremenijo ali ne. Če mene vprašate, torej če bi bil jaz tisti, ki sprejema odločitve, bi zagotovo želel, da Novak igra. Všeč mi je, če so na turnirju najboljši igralci."

Novak Đoković ima trenutno 21 zmag na turnirjih za grand slam. Foto: Reuters

Đoković se je že pred časom odločil, da se ne bo cepil proti covid-19. Zaradi tega je moral na začetku leta po veliki sodniški kalvariji spustiti OP Avstralije, prav lahko se zgodi, da ne bo smel igrati na OP ZDA. Njegovo neigranje na turnirjih velike četverice vpliva tudi na boj na skupno število zmag med Rafaelom Nadalom, Novakom Đokovićem in Rogerjem Federerjem. Trenutno ima največ zmag na turnirju za grand slam Rafael Nadal (22), z 21 zmagami mu sledi Nole, z 20 zmagami pa je na tretjem mestu Federer.

Medvedjev pravi, da je to tudi eden izmed razlogov, zakaj bi rad videl Đokovića na OP ZDA, in to v neposrednem dvoboju z Rafaelom Nadalom. "Boj z Nadalom je zares zanimiv. Zato bi ga rad videl v New Yorku. A če vladna pravila tega ne bodo dovoljevala, bodo tam še vedno igralci, ki se bodo trudili in dali vse od sebe, da bi zmagali na OP ZDA."

John McEnroe Foto: Reuters

Ameriški teniški veteran: Ima pravico, da se sam odloči

"To je sranje," je bil komentar nekdanjega odličnega ameriškega teniškega igralca Johna McEnroea, ki je v svoji karieri osvojil sedem turnirjev za grand slam. "Mislim, da bi mu morali dovoliti igrati. Sam sem bil cepljen, dobil sem tudi poživitveni odmerek, a to je odvisno od vsakega posameznika."

"Zmagal je na veliko več turnirjih kot jaz. Našel je pravo voljo, ki jo je zelo malo ljudi našlo v športu. To je del tega, kar ga je naredilo tako velikega, in zato vztraja pri svojem. Ima pravico, da se sam odloči. Fant je eden najboljših športnikov v kateremkoli športu," je za Fox Digital še povedal McEnroe.