Incident zaradi ukrajinske zastave: Boste zahtevali, da se tudi slečemo? #video

Šlo je za kvalifikacijski dvoboj med dvema ruskima igralkama. Igrali sta namreč Anna Kalinskaja in Anastazija Potapova. Ena izmed igralk se je med dvobojem glavni sodnici Morgan Lane pritožila, ker je na tribunah sedela gledalka, ki je bila ogrnjena z ukrajinsko zastavo. Bržkone je gledalka na dvoboj ruskih igralk prišla z določenim namenom …

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC — Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022

Le sedela je in spremljala dvoboj

Po besedah ameriškega novinarja Bena Rothenberga je gledalka z ukrajinsko zastavo in značilnim ukrajinskim cvetličnim vencem (vinok, op. p.) na glavi le sedela in brez besed spremljala dvoboj. A to je bilo očitno več kot dovolj, da je sprovocirala eno izmed ruskih teniških igralk.

Glavna sodnica je pristopila h gledalki po imenu Lola in ji povedala, da njeno dejanje, torej da je ogrnjena z ukrajinsko zastavo, ni najbolj primerno. Lola je sodnici odgovorila, da prav tako ni primerno napadati Ukrajino, in se pri tem sklicevala na rusko invazijo na Ukrajino, ki traja že skoraj pol leta.

Gledalci so se ji postavili v bran, a ni zaleglo

Napetosti so se stopnjevale do te mere, da je Loli varnostnik dejal, da mora zapustiti tribune, sicer bo moral poklicati policijo. Preostali gledalci so se Loli postavili v bran, češ da ni ničesar storila, in se pri tem sklicevali na svobodo govora. A tudi to ni zaleglo. Kot je zapisal ameriški novinar, gledalka ni želela povzročiti dodatnih nevšečnosti in se je raje umaknila.

Anastazija Potapova. Pravzaprav ni jasno, katera od igralk se je pritožila. Foto: Guliverimage

Na koncu je bila kriva prevelika zastava

Z njenim prijateljem sta vseeno ostala v teniškem središču in se tam sprehajala. A ni prav dolgo trajalo, ko je do njiju pristopil vodja varnosti. Ta se je skliceval na pravilo, da so na prizorišču dovoljene zastave določenih velikosti, in ji dejal, da jo mora pospraviti. Vsem je bilo jasno, da to dejansko ni bil razlog, ampak incident, ki se je pred tem zgodil na igrišču. Mnogi bi lahko povedali, da se na turnirju že leta izobešajo zastave vseh velikosti.

Lolo so zato varnostniki pospremili na parkirišče, kjer je morala pustiti ukrajinsko zastavo, nato pa se je lahko vrnila na prizorišče.

Foto: Twitter

Gledalka v solzah spregovorila za lokalni medij

Incident je hitro zaokrožil po družbenih medijih, zgodbo pa je povzel tudi tamkajšnji lokalni medij local12.com, ki so se pogovarjali z Lolo. "To ni Rusija, to so ZDA," je v solzah razlagala Lola, ki je ameriška državljanka, sicer pa prihaja iz Uzbekistana. "Imeli smo ukrajinsko zastavo in nismo počeli nič norega, s čimer bi motili igralki. Tam smo mirno in tiho sedeli," je dejala.

"Boste zahtevali, da se tudi slečemo?"

Po nekaterih navedbah lahko organizatorji v prihodnjih dneh pričakujejo veliko manjših ukrajinskih zastav. "Ruski igralci pridejo sem in narekujejo, kaj lahko državljani ZDA počnejo in kaj ne? Prav, ne marate ukrajinskih zastav? Kaj pa, če so to naše obleke? Boste zahtevali, da se tudi slečemo?" pa je za lokalni medij povedala Eugenia Nemirovska de Santos, predsednica nepridobitne organizacije Cincy4Ukraine.

Nekateri so se glede omenjenega incidenta obrnili na organizatorje turnirja, a v 24 urah še nisi dobili nobenega odgovora.