Vsi čakajo še na Nadala

Sicer na je na turnirju v Brisbanu svoje delo zelo dobro opravil Holger Rune, prvi nosilec turnirja. Mladi Danec je v četrtfinalu premagal Avstralca Jamesa Duckwortha, dvoboj pa se je končal z izidom 6:2, 7:6 (6).

"Mislim, da je bil to izjemen dvoboj. Začel sem zelo močno in moja raven tenisa je bila dobra. Zdelo se mi je, da sem nadzoroval tudi drugi niz. Imel sem nekaj priložnosti za break, ampak jih nisem uspel izkoristiti. Vseeno sem psihično in fizično ostal močan v podaljšani igri ter igral dober tenis," je po zmagi povedal 20-letni Rune, katerega zdaj trenira Boris Becker.

Rafael Nadal v četrtfinalu igra proti Avstralcu Jordanu Thompsonu. To je zanju tretji medsebojni dvoboj, prejšnja dva je zmagal Španec.

* Brisbane, ATP (598.470 evrov):

- četrtfinale:

Holger Rune (Dan/1) - James Duckworth (Avs) 6:2, 7:6 (6);

Roman Safjulin (Rus) - Matteo Arnaldi (Ita) 7:6 (4), 6:2; * Hongkong, ATP (739.945 dolarjev):

- četrtfinale:

Emil Ruusuvuori (Fin) - Pavel Kotov (Rus) 6:3, 7:6 (4); * Brisbane, WTA (1.736.763 dolarjev):

- četrtfinale:

Viktorija Azarenka (Blr/8) - Jelena Ostapenko (Lat/3) 6:3, 3:6, 7:5;

Linda Noskova (Češ) - Mirra Andrejeva (Rus) 7:5, 6:3;

Elena Ribakina (Kaz/2) - Anastazija Potapova (Rus/11) 6:1 - predaja; * Auckland, WTA (267.082 ameriških dolarjev):

- četrtfinale:

Coco Gauff (ZDA/1) - Varvara Gračeva (Fra/8) 6:1, 6:1;

Emma Navarro (ZDA/4) - Petra Martić (Hrv/7) 6:4, 6:3.

