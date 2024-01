Krutost vrhunskega športa: vesela, da je lahko razkrila svoje težave

Amanda Anisimova upa, da je njena odkritost in odločitev zgled še drugim ljudem, ki se spopadajo s podobnimi težavami. Mlada teniška igralka se je namreč zaradi duševnih težav za dlje časa umaknila s profesionalnega tenisa.

Šele 22-letna teniška igralka se je po osemmesečni odsotnosti znova vrnila na turnir v Aucklandu, kjer je v prvem krogu premagala nekdanjo finalistko OP Francije Anastazijo Pavuljčenkovo. Za Američanko, ki je v drugem krogu turnirja izgubila, je bila ta zmaga zelo pomembna. Predvsem je bilo pomembno, da se je spet vrnila na igrišča, potem ko je po lanskem aprilu igrala svoj sploh prvi dvoboj.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Takrat se je namreč odločila, da se za nedoločen čas umika s turneje WTA, pri tem pa razkrila, da ima težave z depresijo in izgorelostjo. Za tako uspešno igralko je to pogumen korak, da odkrito spregovori o svojih duševnih težavah. Vsekakor ni bila prva teniška igralka, ki se je odločila za ta korak. Anisimova je bila ob tej potezi prepričana, da je to zanjo prava pot.

"Vesela sem bila, da sem lahko bila iskrena glede razloga za umik. Že zato, da sem lahko bila odkrita, je padlo kar nekaj bremena z mojih ramen. In če lahko pomagam drugim ljudem, da vedo, da niso edini, ki se borijo s tem in da niso sami v tem. Res je bilo dobro, da sem razkrila to in da je res pomembno, da je skrb zase vedno na prvem mestu," je Anisimova povedala za The New Zealand Herald.

Morala se je izklopiti

Povedala je, da ta odmor ni bil samo nujno potreben, ampak zanjo tudi zelo produktiven, potem ko je bila večino svojega življenja okupirana s tenisom in ko se je morala 2019 soočiti z nenadno smrtjo svojega očeta.

"Bilo je res dobro. Res sem se morala resetirati, potrebovala sem odklop," je povedala nekdaj 21. igralka sveta. V času, ko se je umaknila s teniških igrišč, je šla na potovanje po ZDA, s prijatelji je obiskala Evropo in se vpisala na univerzo.

"Počela sem veliko stvari, ki jih ne bi počela, če bi bila na turneji. Zelo lepo je bilo, ker sem imela veliko časa in sem svojo energijo usmerila tudi v druge stvari," je razlagala nekdanja polfinalistka OP Francije, ki je v tem času dobila tudi drugačen vpogled v tenis.

"Naučila sem se veliko stvari. V tej sezoni, ko sem se vrnila, želim marsikaj narediti drugače. Kot oseba sem dozorela," je še povedala trenutno 373. igralka sveta.

