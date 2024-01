Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Guliverimage

Carlos Moya je povedal, da Rafael Nadal potrebuje nekaj tekem, da najde svoj ritem in da bo lahko igral svoj najboljši tenis. Ob tem pa priznava, da je položaj nekoliko drugačen. Nadal je imel v novi sezoni že prvo preizkušnjo. Na turnirju v Brisbanu je v prvem krogu po dveh nizih premagal Dominica Thiema. To je bil zanj prvi dvoboj po skoraj letu dni in že takoj je pokazal zavidljivo raven tenisa. V četrtek ga čaka nova preizkušnja, ko bo igral proti domačinu Jasonu Kublerju.

Carlos Moya, trener Rafael Nadala Foto: Guliverimage/Getty Images

Moya je bil nad igro Majorčana navdušen in je poudaril, da je glavni cilj, da bo Rafa najbolje pripravljen za OP Francije.

"Zelo sem zadovoljen z njegovo predstavo, še posebej zato, ker vemo, kakšne so okoliščine. Več si ne bi mogel želeti, kar je prikazal proti Dominicu Thiemu. Vedno so malenkosti, ki jih lahko še izboljšamo, ampak s časoma se vse postavi na svoje mesto. Raven njegove igre je zelo dobra, verjetno boljša, kot smo pričakovali. Zdaj moramo napredovati iz dvoboja v dvoboj. Mislim, da bomo najboljšo različico njega videli okrog marca ali aprila. Potrebuje okrog deset tekem, da pridobi samozavest in da se vrne v ritem. Mislim, da se bo vrnil na svojo najboljšo raven. Pri Rafi lahko pričakuješ karkoli," je za francoski L’Equipe povedal Moya, nekdaj tudi prvi igralec sveta.

Kar nekaj je stvari, zaradi katerih je vse drugače

Že pred tem je 47-letni trener v intervjuju za Eurosport dejal, da bo Nadalova vrnitev nekoliko drugačna kot predhodne. Predvsem bo potreboval več dvobojev. Rafa je bil v svoji karieri že večkrat poškodovan, a ni nikoli izpadel iz prve deseterice, medtem ko je zdaj na 672. mestu lestvice ATP.

"Tokrat je malo drugače. Star je 37 let, bil je v operacijski sobi, postal je oče … Veliko je stvari, zaradi katerih je vse drugače, ampak mi še vedno verjamemo vanj. Zavedamo se, da bo težka in naporna pot. Glavni cilj je, da tekmuje, in ta cilj smo dosegli. Poskušal bo biti čim bolj konkurenčen. Mislim, da bomo videli najboljšo različico Rafe, toda tokrat bo potreboval nekaj mesecev."

Holger Rune je na treningu občutil moč Rafaela Nadala. Foto: Guliverimage

Mladi Danec je imel v zadnje pol leta najtežji trening

Da je 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam res dobro pripravljen, je pred dnevi potrdil tudi Holger Rune, ki je z Nadalom opravil trening. Mladi Danec je bil navdušen nad igro Nadala in dejal, da so bile žogice, ki jih je dobival z nasprotne strani igrišča, zelo močne.

"Udarjal je vedno močneje. Zdelo se mi je, da se zelo dobro giblje. Izjemno hitro se je premikal z ene na drugo stran. Mislim, da je bila intenzivnost neverjetna. Mislim, da je bil to najzahtevnejši trening, ki sem ga opravil v zadnjega pol leta," je povedal 20-letni igralec in osmi igralec sveta.

Boris Becker Foto: AP / Guliverimage

Legendarni Nemec je dejal, da je Nadal neverjeten

Nad Nadalovo vrnitvijo je bil izjemno navdušen tudi Boris Becker, danes trener Runeja, nekdaj pa tudi trener Novaka Đokovića. Legendarni Nemec je dejal, da je Nadal neverjeten. "Zaradi operacije kolka ni igral 350 dni, potem pa je v prvem krogu Brisbana premagal Thiema (7:5, 6:1)."

V Nadalovo uspešno vrnitev verjame tudi Novak Đoković. Srb je dejal, da njegov veliki konkurent na turnejo ni prišel, da bi igral povprečen tenis, ampak da osvaja največje lovorike. Nole je prek družbenih omrežij Nadalu ob vrnitvi zaželel dobrodošlico.

