Kako hudo je z Đokovićem?

Novak Đoković je v avstralskem Perthu v United Capu igral za srbsko reprezentanco. Srbija se je v četrtfinalu pomerila z Avstralijo in izpadla. Boleč poraz je doživel tudi Novak Đoković, potem ko ga je po dveh nizih premagal Alex de Minaur (6:4, 6:4).

Med dvobojem je bilo več kot očitno, da ima Beograjčan vse več težav z zapestjem. Med dvobojem je prosil za zdravniško pomoč in zdravniku dejal: "Dlje kot igram, bolj me boli." Đokoviću se je nekaj podobnega dogajala leta 2018 in je bil zaradi tega kar nekaj časa odsoten z igrišč.

Novak Đoković je v Avstraliji izgubil prvič po šestih letih. Foto: Guliverimage

Ne želi preveč govoriti o svojih težavah

V Perthu je po porazu pred novinarje stopil tudi prvi igralec sveta, ki je med drugim dejal, da ne želi preveč razpredati o svojih bolečinah. "Če sem iskren, mislim, da bo vse v redu. Vse skupaj je imelo velik vpliv na mojo igro, ampak ne želim preveč govoriti o tem. Alexu de Minaurju nočem jemati zasluge za zmago. Bil je trd nasprotnik, tako kot vedno. Njemu in Avstraliji čestitam. Moramo iti naprej, moje misli pa so usmerjene že v Melbourne," je povedal Đoković.

Novak Đoković že razmišlja o Melbournu. Foto: Guliverimage

Srbski športni zvezdnik se v Avstraliji že od nekdaj dobro počuti. To kažejo tudi njegovi rezultati, potem ko je lani še desetič v karieri zmagal OP Avstralije. In zadnji dvoboji so bile le priprave na prvi turnir za grand slam v sezoni. Nole je priznal, da ni prijetno izgubiti dvoboja, a o tem porazu ne bo dolgo razmišljal in je še vedno optimist pred turnirjem v Melbournu.

"Imam še dovolj časa. Ko to rečem, pomeni, da imam še dovolj časa, da pridem v pravo formo za OP Avstralije in to je v tem položaju najbolj pomembno. Poskušal bom čim prej okrevati in se prepričati, da je z zapestjem in z vsem, kar me je mučilo, vse v redu. Sledil bom dnevni rutini okrevanja in treninga ter delal na formi za OP Avstralije."

Nick Kyrgios meni, da bo treba nekaj narediti glede žogic. Foto: Guliverimage

So res krive žogice?

Ob Đokovićevih težavah se je oglasil tudi avstralski teniški igralec, Nick Kyrgios, ki se že nekaj časa muči s poškodbami. Ta težavo vidi v žogicah, ki se spreminjajo iz tedna v teden. "Tedensko menjavanje žogic se je dotaknilo tudi zapestja Novaka Đokovića. ATP mora res nekaj narediti glede tega. Igralci vseskozi trpijo," je zapisal Kyrgios.

Change of balls every week finally got to novaks wrist 😭 the atp really need to do something about this problem. Players suffer all the time 🙏🏽 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 3, 2024

Preberite še: