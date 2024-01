Spet so padale kletvice med Đokovićem in Ivaniševićem #video

Novak Đoković in njegov trener Goran Ivanišević sta znana po odprtem in odkritem odnosu. To se je pokazalo tudi na turnirju United Cup, ko so med njima spet padale težke besede.

Novak pobesneo na Ivaniševića



Video: Sportklub pic.twitter.com/clFsmd884y — sportsscandals (@sportsscandals1) January 2, 2024

Novak Đoković v Perthu v United Cupu igra za reprezentanco Srbije. Prvi igralec sveta je že večkrat poudaril, da mu igranje za Srbijo zelo veliko pomeni. Včasih zaradi tega čuti še večji pritisk in zato je verjetno v tovrstnih dvobojih prisotnih še več čustev. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, ko je Nole igral proti Čehu Jiriju Leheckemu, ki ga je premagal šele po treh nizih (6:1, 6:7 (3), 6:1). Srbija je na koncu premagala Češko in se uvrstila v četrtfinale.

Novak Đoković se večkrat znese nad svojo ekipo. A oni so tega že vajeni. Foto: Guliverimage

"Če te vprašam, pomeni, da ni vse v redu"

Novak je sicer znan kot velik perfekcionist in zato ni nikoli zadovoljen s svojo igro. V enem izmed odmorov je prišlo do razprave med Đokovićem in prav tako temperamentnim Ivaniševićem. In nihče od njiju ni šparal besed. Tokrat je morda celo nekoliko prednjačil Ivanišević.

"Vem, brat, ampak če te vprašam … Ni vse v redu, kaj je vse v redu? Če te vprašam, pomeni, da ni vse v redu," se je pritoževal Đoković.

A kot kaže, je imel počasi vsega dovolj tudi Goran Ivanišević. "Ne morem ti ničesar povedati, če je dober servis. Je**** mater, vse je v redu, ne morem ti drugega reči, če je vse v redu. Dober servis, majhen avt, gremo dalje," mu je odgovoril Ivanišević, s katerim že nekaj časa zelo dobro sodelujeta. Ivanišević je pred časom že večkrat dejal, da ga ne motijo izbruhi njegovega varovanca, saj na koncu štejejo le zmage. "Ni pomembno, karkoli mi reče, je zame v redu," je dejal pred časom.

Djokovic with a right wrist issue during practice before his match with Lehecka in Perth pic.twitter.com/28DrVpHa4o — Emil Evtimov (@EmilEvtimov) January 2, 2024

Kako hudo je z Đokovićevim zapestjem?

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, iz katerega je videti, da ima Beograjčan težave z zapestjem. Tudi med dvobojem je prosil za zdravniško pomoč. Nekateri so celo ugibali, ali bo eden najboljših igralcev vseh časov sploh lahko igral. Vendarle je prišel na igrišče in Srbiji priboril zelo pomembno točko.

"Ne kaže dobro, ampak mi je uspelo zmagati. Ni prvič, nit zadnjič, da se dogajajo takšne stvari. Moramo najti rešitev. Bomo videli, kako bo šlo naprej," je po dvoboju dejal Đoković.

