Nerodno: med zabavo ju je ujela kamera #video

Sestra in sestrična teniškega igralca Casperja Ruuda sta v Sydneyju, kjer poteka United Cup, postali zvezdnici socialnih omrežij. Na hodniku ju je med zabavo ujela kamera, a sta to ugotovili nekoliko prepozno. Kaj je na to povedal norveški teniški zvezdnik.

Casper Ruud’s sister & cousin gave their best runway walk at the United Cup



They didn’t know they were on camera 😂



pic.twitter.com/vUx66g3HYU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 1, 2024

Danes je dejstvo, da vas lahko kamere ujamejo na vsakem koraku. Tega se tisti trenutek nista zavedali sestra in sestrična Casperja Rudda. Charlotte in Josefine sta v Avstralijo prišli spodbujat norveško ekipo in tudi svojega sorodnika, a očitno sta se prišli tudi zabavat.

Kamera v zakulisju arene Ken Rosewall jo ju ujela, kako se zabavata z elegantno hojo. Nekaj trenutkov pozneje pa sta ugotovili, da ju snema kamera, ob tem pa jima je postalo zelo nerodno.

Na njun račun se je nato pošalil tudi Casper Ruud, ki je med drugim dejal, da se bosta iz te izkušnje zagotovo nekaj naučili. Ruud je razkril, da dekleti naslednjo jesen odhajata na študij v ZDA, zato sta letos prišli obiskat Avstralijo, saj bi bil to lahko eden zadnjih obiskov dežele "tam spodaj". Obe igrata tudi tenis. "Ne igrata na turnirju, ampak trdo trenirata," je uvodoma povedal Ruud.

"Videl sem, da sta zardeli v obraz." Foto: Reuters

"Običajno pred kamero nista preveč sramežljivi. Radi sta na turnirjih in rada sta v loži. To je njuna najljubša stvar in bili sta z nami ob igrišču. Ni običajno, da počneta takšne stvari. Mislim, da jima je bilo malo nerodno. Videl sem, da sta zardeli v obraz. To je bila zanju dobra učna ura, saj ne moreta ves čas delati, kar se jima zahoče," je povedal trenutno 11. igralec sveta.

Norveška je do zdaj na turnirju United Cup zbrala eno zmago in en poraz. Casper Ruud pa je na začetku sezono pokazal dobro formo, saj je za Norveško zbral dve zmagi. Norveška zdaj čaka na dvoboj med Hrvaško in Nizozemsko, saj bo ta dvoboj odločal, katera reprezentanca se bo uvrstila v nadaljevanje turnirja.

