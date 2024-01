Poljska in Avstralija že v četrtfinalu pokala United

Poljska in avstralska teniška reprezentanca sta si na pokalu United v Sydneyju in Perthu že zagotovili nastop v četrtfinalu. Poljska je odpravila Španijo v skupini A, v skupini C pa je bila Avstralija boljša od branilke naslova, reprezentance ZDA.

V skupini A v Perthu je najprej Poljak Hubert Hurkacz izgubil proti Špancu Alejandru Davidovichu Fokini s 6:3, 3:6, 4:6, izenačila je Iga Swiatek z gladko zmago proti Sari Sorribes Tormo (6:2, 6:1), Swiatkova in Hurkacz pa sta nato še drugo zmago Poljske v drugi tekmi na pokalu zagotovila s 6:0 in 6:0 v dvojicah proti španskima tekmecema.

Tudi skupina C svoje tekme igra v Perthu. Tokrat je za uvod domačinka Ajla Tomljanović izgubila proti ameriški tekmici Jessici Pegula s 6:7 (6), 3:6, Alex de Minaur je s 6:4 in 6:2 odpravil Taylorja Fritza, za dokončen preobrat pa sta poskrbela Storm Hunter in Matthew Ebden z zmago med dvojicami s 6:3 in 6:1 proti Peguli in Rajeevu Ramu.

V skupini D v Sydneyju je Francija z 2:1 odpravila Nemčijo, pri čemer je Caroline Garcia Franciji priigrala posamično točko, Alexander Zverev pa Nemčiji. V dvojicah sta Garcia in Edouard Roger-Vasselin s 7:6, 2:6 in 12:10 premagala Kerber in Zvereva. Francija lahko v sredo osvoji skupino z zmago proti Italiji.

V skupini F, prav tako v Sydneyju, je Norveška z 2:1 odpravila Hrvaško. Ta je povedla z zmago Donne Vekić, Casper Ruud je izid poravnal, Ruud in Ulrikke Eikeri pa sta nato dobila še dvoboj dvojic proti Vekićevi in Ivanu Dodigu s 6:2, 3:6, 10:7. V skupini za zdaj najbolje kaže Nizozemski, ki se bo v odločilnem za četrtfinale dvoboju merila s Hrvaško.