Ali je v slačilnici res ustrahoval Đokovića?

Ljubitelji tenisa že komaj čakajo, da Rafael Nadal po enem letu znova stopi na igrišče in zaigra prvi posamični dvoboj. Tega bo igral v torek na turnirju v Brisbanu. Nasproti mu bo stal Avstrijec Dominic Thiem. Pred tem je Nadal neuspešno igral dvoboj dvojic, nato pa stopil pred novinarje in odgovarjal na številna vprašanja.

Novak Đoković meni, da ima Nadal v slačilnici svojo taktiko. Foto: Guliverimage

Kdo govori resnico?

Novak Đoković je nedavno za CNN razkril primer iz slačilnice na OP Francije, ko sta se pripravljala na veliki dvoboj. Drug drugemu sta poskušala dati dovolj prostora, a to ni bilo mogoče. Sploh ne, če se ogrevaš tako kot Rafael Nadal. "V slačilnici šprinta poleg tebe. Celo glasbo, ki jo ima v slušalkah, sem slišal. In to me je jezilo," je bil odkrit Nole, ki je bil prepričan, da je bil to del Nadalove taktike, da nasprotnika na določen način prestraši.

Španec, 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je vse te navedbe odločno zanikal. "Nikoli, ampak res nikoli ni bil to moj namen. Tako se grevam, da bi bil čim bolje pripravljen. Če sem iskren, ne vem, kaj Novak govori," so zapisali na Tennis365.

Nekaterih dejstev ne želi komentirati. Foto: Guliverimage

Zelo zanimiv je bil tudi odgovor Španca, ko so ga vprašali, zakaj je bilo rivalstvo med njim in Rogerjem Federerjem bolj prepoznano kot na primer rivalstvo z Novakom Đokovićem. Majorčan je dejal, da je več dejavnikov.

"Nekaterih ne bom komentiral, ker ni na meni, da to počnem. Kar zadeva tenis, je bila to očitno posledica različnih stilov. Federer je bil popoln v smislu estetike, elegance in tehnike. Sam imam tudi zelo dobro tehniko, vendar to ni isto kot estetika. On je bil številka ena, ko sem prišel na sceno. Bil sem nasprotnik z dolgimi lasmi in fizično zelo dobro pripravljen. Torej eleganca proti bojevniku, kar je bila edinstvena razlika v kombinaciji s številnimi izjemnimi dvoboji. To je najino rivalstvo spremenilo v nekaj, kar presega šport in katerikoli drugi dvoboj," je povedal Nadal.

Navijači se Srbu hitro postavijo v bran. Foto: Guliverimage

Na družbenih omrežjih se je že vnela razprava

Ta odgovor je na družbenih omrežjih že sprožil kar nekaj razprav. Đokovićevi navijači se namreč hitro postavijo v bran srbskemu športnemu junaku. Nekateri so namignili, da Španec meni tako, ker Beograjčan globalno ni tako priljubljen kot Rafa in Federer. Drugi so se sklicevali na nekatera Đokovićeva kontroverzna dejanja, ki so privedla do deljenih mnenj.

Sicer je bilo rivalstvo med Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovićem eno najbolj zanimivih v zgodovini tega športa. A očitno med igralcema ni takšne povezanosti, kot sta jo imela oziroma jo imata še vedno Nadal in Federer. S tem med navijači narašča napetost. Zato vsi ljubitelji tega športa upajo, da se bosta igralca vsaj še enkrat pomerila na igrišču. Čaka nas še zelo zanimiva sezona v letu 2024.

