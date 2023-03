Vodstvo zapora se ga je želelo čim prej znebiti

Boris Becker je v enem izmed intervjujev trdil, da se ga je želelo vodstvo zapora čim prej znebiti, saj je njegova prisotnost v zaporu pritegnila preveč medijske pozornosti. Becker je zaporno kazen začel prestajati v zaporu Wandswort, dva tedna za tem pa so ga preselili v zapor Huntercomb, kjer tuji zaporniki čakajo na deportacijo.

Beckerja so v Nemčijo deportirali tik pred božičem, v ekskluzivnem intervjuju za Financial Times je Nemec trdil, da so se ga želeli čim prej znebiti, saj v zaporu ni bilo vse zakonito. Ko so ga neposredno vprašali, za kaj je šlo, jim je ta odgovoril: "Ne morem vam povedati. Nepisano pravilo je, da teh stvari ne poveš," je bil jasen Becker.

Veliko mu je pomenila podpora enega najboljših igralcev vseh časov. Foto: Reuters

Ne bo pozabil Đokovićeve podpore

V času prestajanja zaporniške kazni je imel veliko podpore tudi od zunaj. Med njimi je bil tudi Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta. Becker in Đoković sta sodelovala med letoma 2013 in 2016. V tem času je srbski športni zvezdnik osvojil šest turnirjev za grand slam, z Beckerjem pa sta postala prijatelja. Zato je bil Beograjčan šokiran, ko je izvedel, da mora njegov nekdanji trener za zapahe.

Veliko spoštovanje in povezanost z Đokovićem pa čuti tudi šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, saj je dejal, da mu je Novak kot del družine. "Veste, da sva nekaj let sodelovala, leta 2016 pa sva se razšla. Toda vedno sva si ostala blizu, še posebej v času, ko sem bil v zaporu. Podpiral je mene in mojo družino," je pred časom povedal še vedno najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu.

Kmalu po izhodu iz zapora se je lotil dela

Petinpetdesetletni Becker se je po izhodu iz zapora hitro vrgel v delo. Nekdanji prvi igralec sveta je na nemškem Eurosportu delal analize za OP Avstralije. Skupaj z voditeljem Matthiasom Stachom je vodil oddajo Matchball Becker in občasno sodeloval pri mednarodnih prenosih.

Boris Becker še danes velja za najmlajšega zmagovalca Wimbledona, najbolj prestižnega turnirja na turneji. Foto: Reuters

Meni, da ne bo ostal v Nemčiji

Britanske oblasti so nekdanjega nemškega teniškega zvezdnika aprila v Londonu obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. Po nekaj več kot sedmih mesecih prestajanja zaporne kazni so ga izgnali iz Velike Britanije. Na Otok ne bo smel prihodnjih deset let. Prav tako še ni jasno, kje bo živel v prihodnje.

"Ne morem povedati, kam bom šel. Mislim, da to ne bo Nemčija. Ne vem, ali bom ostal v Evropi, morda bo to Miami. Sem tudi velik oboževalec Dubaja. Postal sem previden pri svojih izjavah glede prihodnosti," je še takoj po izhodu za SAT 1 dejal Becker.

