Becker se je zlomil, v zaporu so mu grozili s smrtjo

Boris Becker, trikratni zmagovalec teniškega turnirja v Wimbledonu, je v intervjuju razkril, da so mu v zaporu grozili s smrtjo. "Bilo je nevarno," je razkril legendarni nemški športnik, ki se je med intervjujem zlomil in zajokal.

Foto: Reuters Prejšnji teden so Borisa Beckerja, nekdanjega vrhunskega teniškega igralca, izpustili iz zapora Huntercombe in ga izgnali iz Velike Britanije. Britanske oblasti so nekdanjega nemškega teniškega zvezdnika aprila v Londonu obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. Po nekaj več kot sedmih mesecih prestajanja zaporne kazni so ga zdaj izgnali iz Velike Britanije. Na Otok ne bo smel prihodnjih deset let.

Nemec se je kmalu za tem pojavil v javnosti in dal ekskluzivni intervju za nemško televizijo SAT 1. A ne zastonj, Becker je za ta intervju dobil pol milijona evrov.

"To je bilo najtežje obdobje v mojem življenju, a sem ga mogoče potreboval." Foto: Guliverimage

Med intervjujem je večkrat dobil solzne oči. Tudi takrat, ko je razlagal, da mu je zapornik grozil, da ga bo ubil. Dejal je, da se boji za svoje življenje, saj mu je zapornik, ki ga je poimenoval John, podrobno opisal, na kakšen način bo umrl. Opisal je tudi nekatere grozljive podrobnosti iz obeh zaporov (Wandsworth in Huntercombe).

"Takoj sem se soočil z realnostjo, s katero nisem imel nobenih izkušenj. Bilo je nevarno. Nikomur nisem hotel pogledati v oči. Želel sem samo ostati v svojem kotu," je razkril Becker in priznal, da je bila zapor vseeno dobra lekcija zanj.

"To je bilo najtežje obdobje v mojem življenju, a sem ga mogoče potreboval. Imel se veliko časa za razmislek in spoznal svoje težave. Mislim, da je bil zapor dober zame. Verjamem, da sem v sebi znova odkril človeka, kakršen sem bil nekoč. Bila je zelo dobra, težka in boleča lekcija. Mislim, da sem postal boljši človek, kot sem bil pred tem."

Grozil mu je s smrtjo, naslednji dan pa pred njim padel na kolena

Eden najbolj prepoznavnih teniških igralcev je razkril nekaj podrobnosti iz zapora Wandsworth. Dejal je, da je bil ta zapor velik, umazan in izjemno nevaren ter da so tam notri morilci, pedofili in preprodajalci drog.

"Vse srečaš tam. Gre za preživetje. Greš iz svoje celice in si moraš sam rešiti kožo. Varnostniki tega ne bodo storili namesto tebe," je pripovedoval v več kot dveurnem pogovoru, v katerem je opisal tudi, kako mu je eden izmed zapornikov grozil s smrtjo.

"Želel me je ubiti, a je podcenjeval možnost, da bi mi preostali zaporniki priskočili na pomoč in mu zagrozili. Tresel sem se s pladnjem v roki," je s solzami v očeh razlagal še danes najmlajši zmagovalec Wimbledona. Za tem je opisal, kako je naslednji dan prišlo do sprave. Moški se je namreč pred njim vrgel na kolena in mu poljubil roko. Boris ga je dvignil, objel in rekel, da ga zelo spoštuje.

"V zaporu si nihče. Si samo številka." Foto: Guliverimage

Z nekaterimi sojetniki bo ostal povezan za vedno

V zaporu je stkal tudi nekaj tesnih prijateljstev. Pravzaprav je imel tri prijatelje, ki jih je imenoval poslušalci. Prav oni so mu rešili življenje. Dejal je, da bo z njimi za vedno ostal povezan. "Držite skupaj. Delite si obleke, čevlje, sol, pijačo, čokolado. Verjamem, da bom z nekaterimi sojetniki ostal povezan za vedno. Ko se skupaj boriš za življenje, te to še bolj poveže. Potrebovali smo drug drugega."

Bil je samo številka, nič drugega

Mnogi so menili, da bo imel 55-letni Nemec zaradi svoje prepoznavnosti privilegije v zaporu, ampak po lastnih besedah jih ni imel. "V zaporu si nihče. Si samo številka. Moja je bila A2923EV. Nisem bil Boris, bil sem številka. In nikogar ne briga, kdo si."

V zaporu Huntercombe mu je bilo malce bolje. Ta zapor ni tako strogo varovan in se ga uporablja za pridržanje kriminalcev pred izgonom iz države. Becker je bil tam redno v fitnesu in skupaj s trenerjem fitnesa s svojimi bogatimi izkušnjami pomagal drugim zapornikom. Nekatere zapornike je celo učil angleščino in matematiko.

Foto: Guliverimage

Že ob 6. uri zjutraj je sedel na robu postelje

Če kdo, je on najbolj čakal, da bo lahko zapustil zapor. Navdušenje in pričakovanje sta bila velika, a ni hotel verjeti, dokler ni zapustil zapora. Verjetno so bile to zanj najdaljše minute v življenju. "Od šestih zjutraj sem sedel na robu postelje in upal, da se bodo vrata celice odprla. Ob 7.30 so prišli pome. Odklenili so vrata in vprašali: 'Ali ste pripravljeni?' Odgovoril sem jim: 'Gremo!' Vse sem že prej spakiral."

Lilian de Carvalho Monteiro mu je ves ta čas stala ob strani. Foto: Guliverimage

V Nemčijo z zasebnim letalom in najboljše pivo v življenju

Veliko Britanijo je zapustil z zasebnim letalom, ki ga je zanj uredil njegov prijatelj. Kot pravi, sam nima denarja za to. Glede na to, da je bil ob slabi hrani v zaporu kdaj tudi lačen, si je ob prihodu v Nemčijo privoščil večerjo in vrček piva. "To je bilo moje najboljše pivo v življenju," je dejal.

Pred odhodom v zapor je svoji partnerki Lilian de Carvalho Monteiro, ki je bila prisotna tudi na intervjuju, dejal, da naj ga ne čaka, medtem ko bo on v zaporu. Lilian je to odločno zavrnila. "Pogledala me je, objela in rekla: 'Ne govori tega sranja,'" je s solzami v očeh razlagal nekdanji prvi teniški igralec sveta.

O svoji prihodnosti govori previdno. Foto: Guliverimage/Getty Images

Kaj bo Becker delal v prihodnje, še ni znano. Jasno je, da kot strokovni komentator z BBC ne bo mogel več sodelovati, saj ima prepoved vstopa v Veliko Britanijo. Kot je dejal, mu nekateri partnerji še vedno stojijo ob strani in so mu dali drugo priložnost. Prav tako je nejasno, kje bo živel.

"Zdaj lahko prvič razmišljam, kaj bom počel s preostankom svojega življenja. Upam, da me čaka še dobrih 25 let. Ne morem povedati, kam bom šel. Mislim, da to ne bo Nemčija. Ne vem, ali bom ostal v Evropi, morda bo to Miami. Sem tudi velik oboževalec Dubaja. Postal sem previden pri svojih izjavah glede prihodnosti," je še dejal Becker.