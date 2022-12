Boris Becker na prostosti čaka na deportacijo

nemca so izpustili iz zapora Huntercombe in ga bodo izgnali iz Velike Britanije

Britanske oblasti so nekdanjega nemškega teniškega zvezdnika Borisa Beckerja aprila v Londonu obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. A zdaj je 55-letnik po nekaj več kot sedmih mesecih prestajanja zaporne kazni na prostosti še pred božičem in čaka na deportacijo.

Nemca so izpustili iz zapora Huntercombe in ga bodo izgnali iz Velike Britanije, je danes poročala britanska tiskovna agencija PA.

Nekdanji izjemni športnik, ki je osvojil šest turnirjev za grand slam, od tega je bil trikrat najboljši v Wimbledonu, je bil deležen pospešenega postopka, posebnega programa za predčasni odpust iz zapora in deportacije. To pomeni, da ga je mogoče izpustiti iz zapora in deportirati do 12 mesecev pred najzgodnejšim datumom izpustitve. S tem naj bi zmanjšali pritisk na prenatrpane britanske zapore.

Preostanka kazni mu ne bo treba prestajati v zaporu, vendar se Becker ne sme vrniti v svojo drugo domovino Veliko Britanijo, dokler mu ne poteče dejanska kazen.

Becker, ki prihaja iz Leimena v Baden-Württembergu, že leta živi v Londonu, a nima britanskega državljanstva.