Kaj se v zaporu dogaja z Borisom Beckerjem?

Boris Becker in njegovo prestajanje kazni

Znanih je nekaj novih podrobnosti o Borisu Beckerju, potem ko je pred šestimi meseci zaradi finančnih težav pristal za zapahi. Nekdanji legendarni teniški igralec je trenutno v zaporu HM Prison Huntercombe in po besedah svojega odvetnika se je dobro znašel.

Leta 2017 je Boris Becker zaradi slabih naložb bankrotiral. Pozneje je bil obtožen prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka. Sojenje je potekalo v Southwarku, kjer so ga 8. aprila spoznali za krivega.

Obsojen je bil na 30 mesecev zapora, vendar naj bi odslužil le polovico kazni. Najprej je bil v zaporu HM Prison Wandsworth, nato pa so ga premestili v zapor HM Prison Huntercombe. Njegov odvetnik je razkril nekaj podrobnosti o tem, kako se počuti nekdaj prvi teniški igralec sveta.

Boris Becker v času, ko je še potekala sodna obravnava. Foto: Guliverimage

Becker naj bi se prilagodil na življenje v zaporu

"Naša stranka Boris Becker se glede na okoliščine dobro drži. Prilagodil se je na vsakodnevno življenje v zaporu. Preostale podrobnosti njegovega bivanja v zaporu so zasebne narave," je za Bild povedal njegov odvetnik Oliver Moster. Dodal je, da nekdanji trener Novaka Đokovića lahko vsak dan uporablja telefon in ima stik z zunanjim svetom.

Foto: Reuters

Nemški časnik Bild je še zapisal, da ima 54-letni Nemec svojo celico in da naj bi bil med zaporniki zelo priljubljen. V zaporu naj bi treniral 45 zapornikov. Njegov program zajema fitnes ter posebno vrsto joge in meditacije.

Eden od virov je še dejal, da šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam iz svoje športne kariere zelo dobro pozna zmage in poraze. Te izkušnje deli s sojetniki. Becker tudi sam veliko trenira in naj bi v zaporu izgubil osem kilogramov.

Novak Đoković in Boris Becker sta ostala velika prijatelja. Foto: Guliverimage/Getty Images

Takrat se je odzval tudi Novak Đoković

Ko je bil Boris Becker spoznan za krivega, se je odzval tudi njegov nekdanji varovanec Novak Đoković. Srb je dejal, da ima strto srce in da je Becker njegov dolgoletni prijatelj.

"Imam ga za nekoga, ki mi je zelo blizu in ki je ogromno prispevala k uspešnosti moje kariere. Ne vem, kaj več kot to bi še lahko povedal. Upam samo, da mu bo uspelo prebroditi obdobje, ki ga bo preživel v zaporu, in da bo ob vrnitvi na prostost lahko normalno zaživel. Ne vem pa, ali je beseda normalno prava, saj takšne stvari zelo spremenijo življenje."